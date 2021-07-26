Жара возвращается: украинцы будут снова плавиться под +34 и мокнуть под грозой

Украинцы успели немного остыть за прошедшую неделю и хватит, подумала погода и решила напомнить, что на улице все еще лето, поэтому рано расслабляться. Прячем свитера и достаем купальники – температура по всей Украине не опуститься ниже +30. В Укргидрометцентре рассказали, что теплее всего будет на юге страны, а вот грозы ожидаются на западе. Читайте подробнее обо всем в наше материале.
Вторник начнется с жарких +34 градусов на юге страны – в Херсоне, Николаеве и Запорожье температура днем не будет опускаться ниже +30, а ночью будет немного прохладнее – до +21 градуса.
В Киеве и центральных областях будет немножечко легче – там дневной максимум составит +32 градуса. Ночью будет легче – +18-19 градусов.
При этом дождь обещают только на западе Украины при чем с грозами. Там температура не поднимется выше +32 днем и +19 ночью.
На востоке и северо-востоке температура будет подниматься максимум до +32 днем, +19 ночью. И дождя не предвидеться.
А это значит, что лето полноценно вернулось в нашу жизнь и отправляясь на работу, в сумку с ноутбуком смело бросайте купальник, ведь на обратном пути обязательно нужно зайти на пляж, чтобы освежиться. Если купальника у вас еще нет – скорее выбирайте и покупайте.
Кроме того, можно вспомнить все рецепты освежающих коктейлей. Если забыли – ловите их снова, готовьте, освежайтесь и наслаждайтесь.
Если же +34 для вас – жара неимоверная – доктора дают несколько советов, как легче переносить такую температуру:
- одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;
- одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;
- любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;
- пить нужно столько, сколько требует организм;
- отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.
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