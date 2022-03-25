Жена Андрея Джеджулы с дочерью возвращается в родную Украину после скитаний по Европе

Все еще супруга шоумена Андрея Джеджулы так и не смогла обосноваться в Европе с маленькой дочерью и решила возвращаться в родную Украину

Юлия Леус с дочерью возвращается в Украину / Фото: instagram.com/yla__yla

Спасаясь от ужасов войны, многие украинцы, выехали за границу и пытаются обосновать в новом месте. Например, хореограф Илона Гвоздева выехала в Италию и сейчас пытается найти там работу, чтобы помогать Украине.

А вот, все еще супруга Андрея Джеджулы, Юлия Леус так и не смогла найти себе место в Европе. Вместе с годовалой дочерью Аделиной Юлия выехала из-под обстрелов в Киеве.

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Почти месяц Юлия с маленькой дочкой на руках пыталась обосноваться за границей, но все таки решила, что ей лучше в родной Украине.

24 дня скитания по Европе, 4 страны, было много хороших людей, но и без плохих и подлых не обошлось, меня уже не удивишь. Благодарна и тем и другим, всем отдастся!!! А мы возвращаемся домой, в любимую Украину. Ждем победы с близкими и родными, – написала в своем Instagram Леус.

Однако, как сообщила девушка, возвращаться в Киев, где сейчас есть угроза, она не планирует. Временно они с дочкой поживут у мамы Юлии.

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Напомним, что с мужем Андреем Джеджулой Юлия находится в бракоразводном процессе после череды громких скандалов и обвинений в избиениях.

Ранее певица MamaRika рассказала о том, как чудом убежала от российских оккупантов из пригорода Киева с семимесячным сыном на руках.

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