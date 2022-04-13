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Жена Медведчука обратилась к Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 18:12
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Супруга Виктора Медведчука и кума Путина Оксана Марченко так обеспокоена задержанием ее мужа, что записала целых два видеообращение к президентам Украины и Турции

Еще до начала войны в Украине телеведущая Оксана Марченко сбежала в Россию через Беларусь. В это же время ее супруг Виктор Медведчук находился под домашним арестом в Киеве, а затем пытался сбежать из станы. Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что политик-беглец был задержан СБУ.

Встревоженная телеведущая решила записать очередное видеообращение. Марченко попросила Владимира Зеленского освободить ее мужа-предателя.

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Прошу вас предпринять все необходимые действия по немедленному освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территории. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине, и вам господин президент, это известно. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и международного права. Его жизнь должна быть в безопасности, – сказала кума Путина.

Скриншот

Одним видео Марченко не ограничилась и записала еще и обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Здесь телеведущая постаралась на славу – надела платок на голову и сделала самое печальное лицо. Старалась, как могла, насколько позволил ботокс. Актриса без "Оскара" попросила турецкого лидера вмешаться и повлиять на освобождение Медведчука.

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Напомним, что Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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