Жена Медведчука в Москве жалуется Николаю Баскову на "волну хейта"

Накануне вечером Оксана Марченко покинула Украину. Как стало известно позже, она отправилась в столицу России

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко отправилась в Москву / Фото: Instagram, скриншот

19 февраля Оксана Марченко в сопровождении охраны уехала в Беларусь . Впрочем, долго там она не задержалась и уже сейчас находится в России.

22 февраля в Москве телеведущая встретилась с российским певцом Николаем Басковым по его же инициативе.

Реклама

Во время диалога Марченко пожаловалась Баскову, какой ей путь пришлось преодолеть автомобилем накануне.

Я к тебе мчусь правдами-неправдами, потому что самолеты у нас отменили, я еду к тебе машиной. Я просто хочу спросить… Я столько раз тебя приглашала, почему бы тебе не приехать, со мной не поехать в паломничество? – спросила она у певца.

Скриншот YouTube

В ответ Басков сказал: "Я запрещен в Украине, я не могу приехать. Я стою в списке людей, почему-то угрожающих национальной безопасности Украины".

Напомним, артист находится в базе "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде во временно оккупированный Крым, а также за участие в пропагандистских мероприятиях Кремля.

Реклама

Впоследствии Марченко заявила Баскову, что "столкнулась с волнами хейта", пока ехала к нему.

Я понимаю, что у нас там волны ненависти... Это как будто какой-то валютой стало. Кто больше кого возненавидит. Но я на это не обращаю внимания, – сказала Оксана.

Реклама

Напомним, Насти Каменских с Потапом упрекнули за отъезд из Украины на фоне угроз России.