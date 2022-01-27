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Жена Монатика показала страстный поцелуй с мужем на Мальдивах

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 10:11
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Супруга Дмитрия Монатика поделилась нежным снимком с мужем на фоне сказочного пейзажа Мальдив, где сейчас отдыхает семейство
Ирина Монатик поделилась нежным фото с мужем
Ирина Монатик поделилась нежным фото с мужем / Фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитрий Монатик недавно вернулся из турне по США, где он успел отдохнуть на пляже в Майами и встретиться с Владом Ямой.

После череды концертов исполнитель с семьей решил отправиться в отпуск на Мальдивы.

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Жена певца Ирина опубликовала в своем Instagram-аккаунте чувственное фото с супругом, где они целуются.

Фото – instagram.com/irinamonatik

Любовь обязательно спасет мир, – подписала фотографию с мужем Ирина Монатик.

И хотя супруги часто делятся совместными фотографиями, такие откровенные поцелуи они показывают редко.

Поклонники пары сразу же пришли в восторг от такого нежного проявления чувств на камеру и не стали осуждать звездное семейство, а наоборот написали множество лестных комментариев.

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  • "Невероятные и прекрасные. Спасибо вам за вдохновение"
  • "Обожаю, пример для многих"
  • "Какие вы классные и молодцы, пусть так будет всегда!"
  • "Прекрасная пара! Люблю вашу любовь!"
Скриншот – instagram.com/irinamonatik

Напомним, что Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже больше 10 лет, шесть из которых они находятся в официальном браке. Супруги воспитывают двоих сыновей – Платона и Даниила.

Также недавно, артист вспомнил, как торговался со Светланой Лободой за трек "40 градусов". Кстати, композицию написал для звезды именно Дмитрий Монатик.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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