Жена Монатика показала страстный поцелуй с мужем на Мальдивах

Супруга Дмитрия Монатика поделилась нежным снимком с мужем на фоне сказочного пейзажа Мальдив, где сейчас отдыхает семейство

Ирина Монатик поделилась нежным фото с мужем / Фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитрий Монатик недавно вернулся из турне по США, где он успел отдохнуть на пляже в Майами и встретиться с Владом Ямой.

После череды концертов исполнитель с семьей решил отправиться в отпуск на Мальдивы.

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Жена певца Ирина опубликовала в своем Instagram-аккаунте чувственное фото с супругом, где они целуются.

Фото – instagram.com/irinamonatik

Любовь обязательно спасет мир, – подписала фотографию с мужем Ирина Монатик.

И хотя супруги часто делятся совместными фотографиями, такие откровенные поцелуи они показывают редко.

Поклонники пары сразу же пришли в восторг от такого нежного проявления чувств на камеру и не стали осуждать звездное семейство, а наоборот написали множество лестных комментариев.

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"Невероятные и прекрасные. Спасибо вам за вдохновение"

"Обожаю, пример для многих"

"Какие вы классные и молодцы, пусть так будет всегда!"

"Прекрасная пара! Люблю вашу любовь!"

Скриншот – instagram.com/irinamonatik

Напомним, что Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже больше 10 лет, шесть из которых они находятся в официальном браке. Супруги воспитывают двоих сыновей – Платона и Даниила.

Также недавно, артист вспомнил, как торговался со Светланой Лободой за трек "40 градусов". Кстати, композицию написал для звезды именно Дмитрий Монатик.