Жена Романа Сасанчина с дочерью выехала из Украины и дала совет мамам: "Идите напролом к границе"

Из-за войны в Украине 23-летняя Иванна вынуждена была с двухмесячной малышкой выехать в Польшу

Жена Романа Сасанчина уехала с двухмесячной дочерью в Польшу. / Фото: instagram.com/annavi_i

В Украине уже больше недели продолжается война против российских захватчиков . Поэтому в целях безопасности жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина с дочерью Элизебет отправилась в Польшу.

В то же время, сам Сасанчин остался на родине, ведь мужчины от 18 лет не могут покидать страну.

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Мы с Элизой в Польше. Рома в Украине. Я не знаю, сколько мы будем друг без друга, я молю Бога, чтобы это закончилось как можно скорее, – написала Иванна.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Также Иванна посоветовала каждой мамочке с ребенком, которому меньше года, ехать за границу и не сомневаться в своем выборе. В то же время любимая Сасанчина призналась, что на границе царит хаос.

Мой совет, у кого есть ребенок до года, не слушайте никого, идите напролом к границе, имеете полное право. Что делается на границе? Там полный хаос. Дети до года без очереди идут. Но люди злые и глупые кричат, не пропускают и могут затоптать... Женщина имела ребенка 9 дней, ее не пропустили люди, – объяснила Иванна.

Скриншот Instagram

Напомним, многие украинские звезды взяли в руки оружие и встали на защиту родины. В частности, в ряды теробороны присоединились Никита Добрынин , Тамерлан , Владимир Остапчук и другие.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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