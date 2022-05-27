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Жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь – Стефанию

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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27 мая, 07:00
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Долгое время родители скрывали лицо малышки, но в честь того, что ей исполнился год, все же поделились снимками в соцсети
Сергей Притула с супругой отметили первый день рождения младшей дочери и показали ее лицо
Сергей Притула с супругой отметили первый день рождения младшей дочери и показали ее лицо / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Супруга Сергея Притулы, Екатерина Притула, опубликовала несколько снимков в Instagram – ранее пара не показывала лицо малышки. Кадры Екатерина сопроводила очень трогательным сообщением:

Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Отпраздновали 1 год с твоего Дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоров, наш цветочек! Любим, – написала супруга Притулы.

Сергей Притула с женой отметили один год со дня рождения их младшей дочери
Сергей Притула с женой отметили один год со дня рождения их младшей дочери / Фото: instagram.com/kateryna_pry

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Малышке исполнился один год 25 мая.

Сергей Притула с дочкой Стефанией
Сергей Притула с дочкой Стефанией / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Некоторые подписчики Екатерины отметили, что Стефания очень похожа на своего папу.

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Дочке Сергея Притулы исполнился год
Дочке Сергея Притулы исполнился год / Фото: instagram.com/kateryna_pry

У Сергея и Екатерины есть общая дочь Соломия, девочка родилась в 2017 году. А также у Притулы есть сын от первого брака – Дмитрий.

Напомним, четырехлетняя дочь Сергея Притулы удивила папу ответом на вопрос о войне.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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