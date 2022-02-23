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Жена Виктора Павлика хочет сделать пластику носа и подбородка

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 22:00
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Екатерина Репяхова в Инстаграм поделилась с поклонниками своими ближайшими планами
Блондинка анонсировала изменения во внешности
Блондинка анонсировала изменения во внешности / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пока в Сети обсуждали зависимость актрисы Кортни Кокс от уколов красоты, еще одна знаменитость, в этот раз украинская, заинтриговала переменами во внешности.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерина Репяхова намерена сделать несколько пластических операций. Но теперь супруга Виктора Павлика поделилась порядком, в котором приступит к изменениям. Так, сейчас блондинка занята своей улыбкой – она выбрала элайнеры, чтобы выровнять зубы. А после сделает себе ринопластику и операцию по удалению второго подбородка. Об этом Репяхова сообщил в инстаграм-сториз.

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жена артиста готовится к преображению / скриншот

Известно, что Виктор Павлик не одобряет всю эту затею с пластикой, но супруга намерена его переубедить. Время покажет, изменил ли артист свое мнение.

Также смотрите фото звезд, которых испортила пластика.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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