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Жена Виктора Павлика не может привыкнуть к своему годовалому сыну, и вот почему (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 09:41
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Блогер Екатерина Репяхова, в отличие от мужа, недовольна новым имиджем Миши
Екатерина Репяхова рассказала о своей реакции, когда увидела сына после парикмахерской
Екатерина Репяхова рассказала о своей реакции, когда увидела сына после парикмахерской / Фото: instagram.com/repyahovakate

Совсем недавно Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова отпраздновали первый день рождения сына. Родители устроили настоящий праздник для Миши в Ивано-Франковске. Пара сомневалась проводить праздник во время войны, но все же решила – первый год должен запомниться мальчику.

Как поделилась Репяхова в Instastories , они остановились в Ивано-Франковске на несколько дней. После дня рождения Виктор Павлик решил отвести сына в парикмахерскую. Но, вероятно, Кате такая идея не очень понравилась. Она переживала, что сына побреют налысо.

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Сказал наш папа, что стрижка Миши ножницами – это не стрижка. И поехал сам в парикмахерскую с Мишей. Надеюсь, ребенок лисим не приедет, – написала Репяхова.

Скриншот Instastories

Впоследствии жена Павлика показала, какие изменения претерпел ее сын. Так, в парикмахерской Мишу... побрили налысо, чего Катя так боялась. Репяховой было непривычно видеть сына таким.

Скриншот Instastories

Шок. Хорошо, что я не дала этого сделать до дня рождения. Я не знаю, как привыкнуть к этому. Успокаиваю себя тем, что это не зубы, отрастет, — написала блогер.

Скриншот Instastories

А вот Виктору Франковичу понравился новый образ сына. Артист заявил, что мальчик теперь копия папы:)

Скриншот Instastories

Напомним, за несколько дней до дня рождения Миши 28-летие отпраздновала Екатерина Репяхова. Отметила свой день блогер во Львове в кругу родных и друзей.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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