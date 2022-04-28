Жена Виктора Павлика встретилась с Галкиным и Пугачевой: "меня переполняют эмоции!"

Из-за войны жена Виктора Павлика вместе с сыном вынуждена была временно уехать к своей сестре в Израиль . Известно, что и Примадонна вместе с мужем и детьми сбежали в ту страну из РФ .
Вчера Екатерина Репяхова рассказала, что она ходит в тот продуктовый магазин, что и звездное семейство. Сейчас же блогерша похвасталась встречей с Галкиным и Пугачевой.
Жена Павлика случайно их встретила недалеко от дома сестры. Этим Катя решила поделиться в Instagram .
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Вы не представляете, что только произошло. Меня просто переполняют эмоции. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от дома. То есть, это была правда, что его видели в том магазине возле дома. Это значит так, что они где-то соседи с нами, – радостно заявила Репяхова.
Кстати, хоть Катя и не называла город, где сейчас живет. Но совсем недавно она выставляла фото сына. На фотографии была обозначена геолокация – город Кейсария, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды.
Ранее СМИ сообщали, что Пугачева и Галкин арендуют в Кейсарии дом. В Сети показали фото особняка пары, площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."