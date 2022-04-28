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Жена Виктора Павлика встретилась с Галкиным и Пугачевой: "меня переполняют эмоции!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 20:51
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Блогерша Екатерина Репяхова рада была увидеть звездную пару в Израиле
Екатерина Репяхова и звездные супруги находятся в Кейсарии
Екатерина Репяхова и звездные супруги находятся в Кейсарии / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/repyahovakate

Из-за войны жена Виктора Павлика вместе с сыном вынуждена была временно уехать к своей сестре в Израиль . Известно, что и Примадонна вместе с мужем и детьми сбежали в ту страну из РФ .

Вчера Екатерина Репяхова рассказала, что она ходит в тот продуктовый магазин, что и звездное семейство. Сейчас же блогерша похвасталась встречей с Галкиным и Пугачевой.

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Жена Павлика случайно их встретила недалеко от дома сестры. Этим Катя решила поделиться в Instagram .

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Вы не представляете, что только произошло. Меня просто переполняют эмоции. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от дома. То есть, это была правда, что его видели в том магазине возле дома. Это значит так, что они где-то соседи с нами, – радостно заявила Репяхова.

Кстати, хоть Катя и не называла город, где сейчас живет. Но совсем недавно она выставляла фото сына. На фотографии была обозначена геолокация – город Кейсария, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды.

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Сын Репяховой и Павлика
Сын Репяховой и Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее СМИ сообщали, что Пугачева и Галкин арендуют в Кейсарии дом. В Сети показали фото особняка пары, площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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