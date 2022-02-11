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Жена Виктора Павлика заказала себе подарок из Италии за 18 тысяч гривен: "Я психанула"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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11 февраля, 17:32
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Блогер и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова любит радовать свою семью подарками, но и о себе не забывает. На этот раз девушка решила заказать подарок из солнечной Италии, но не рассчитала, что он окажется не самым дешевым
Екатерина Репяхова порадовала себя недешевым подарком
Екатерина Репяхова порадовала себя недешевым подарком / Фото: instagram.com/repyahovakate, Коллаж: Сегодня

Свои обновки Екатерина Репяхова, которая ранее снялась в фотосессии без мужа, всегда показывает в Insta-stories. Этот раз не стал исключением. Девушка заказала себе подарок из Италии, о котором давно мечтала.

Однако, как выяснилось позже, Репяхова не рассчитала сумму, которую должна была потратить на презент. Покупка оказалась недешевой. Екатерина заказала себе стайлер для волос от фирмы Dyson.

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В соцсети девушка опубликовала переписку со своей помощницей. В ходе беседы Репяхова поняла, что обновка обошлась ей в 18 650 грн.

"Ого, он такой дорогой? Что-то я психанула", – написала супруга Павлика в ответ на сообщение помощницы.

Фото: коллаж "Сегодня", скриншот instagram.com/repyahovakate

Также девушка показала распаковку и протестировала новый девайс.

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Пока объем не очень получилось сделать, но качество волос просто "вау", – поделилась отзывом Екатерина.

Фото: коллаж "Сегодня", скриншот instagram.com/repyahovakate

Зимой Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отдыхали в дорогом отеле. Мы подсчитали, сколько стоил их отдых.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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