Жена Виктора Павлика заказала себе подарок из Италии за 18 тысяч гривен: "Я психанула"

Свои обновки Екатерина Репяхова, которая ранее снялась в фотосессии без мужа, всегда показывает в Insta-stories. Этот раз не стал исключением. Девушка заказала себе подарок из Италии, о котором давно мечтала.
Однако, как выяснилось позже, Репяхова не рассчитала сумму, которую должна была потратить на презент. Покупка оказалась недешевой. Екатерина заказала себе стайлер для волос от фирмы Dyson.
В соцсети девушка опубликовала переписку со своей помощницей. В ходе беседы Репяхова поняла, что обновка обошлась ей в 18 650 грн.
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"Ого, он такой дорогой? Что-то я психанула", – написала супруга Павлика в ответ на сообщение помощницы.
Также девушка показала распаковку и протестировала новый девайс.
Пока объем не очень получилось сделать, но качество волос просто "вау", – поделилась отзывом Екатерина.
Зимой Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отдыхали в дорогом отеле. Мы подсчитали, сколько стоил их отдых.