Жена Виктора Павлика заказала себе подарок из Италии за 18 тысяч гривен: "Я психанула"

Блогер и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова любит радовать свою семью подарками, но и о себе не забывает. На этот раз девушка решила заказать подарок из солнечной Италии, но не рассчитала, что он окажется не самым дешевым

Екатерина Репяхова порадовала себя недешевым подарком / Фото: instagram.com/repyahovakate, Коллаж: Сегодня

Свои обновки Екатерина Репяхова, которая ранее снялась в фотосессии без мужа, всегда показывает в Insta-stories. Этот раз не стал исключением. Девушка заказала себе подарок из Италии, о котором давно мечтала.

Однако, как выяснилось позже, Репяхова не рассчитала сумму, которую должна была потратить на презент. Покупка оказалась недешевой. Екатерина заказала себе стайлер для волос от фирмы Dyson.

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В соцсети девушка опубликовала переписку со своей помощницей. В ходе беседы Репяхова поняла, что обновка обошлась ей в 18 650 грн.

"Ого, он такой дорогой? Что-то я психанула", – написала супруга Павлика в ответ на сообщение помощницы.

Фото: коллаж "Сегодня", скриншот instagram.com/repyahovakate

Также девушка показала распаковку и протестировала новый девайс.

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Пока объем не очень получилось сделать, но качество волос просто "вау", – поделилась отзывом Екатерина.

Фото: коллаж "Сегодня", скриншот instagram.com/repyahovakate

Зимой Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отдыхали в дорогом отеле. Мы подсчитали, сколько стоил их отдых.