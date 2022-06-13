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Жене 56-летнего Виктора Павлика исполнилось 28 лет: как девушка отметила день рождения

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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13 июня, 20:29
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13 июня Катерина Репяхова омечает день рождения. А уже 15-го числа их с Виктором Павлик сын будет праздновать 1 год!
Жене Виктора Павлика Екатерине Репяховой исполнилось 28 лет
Жене Виктора Павлика Екатерине Репяховой исполнилось 28 лет / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас семья Павлик находится во Львове. Там жена украинского певца Виктора Павлика и блогер Екатерина Репяхова, которая недавно вернулась в Украину, и отметила свой день рождения. В Instagram Екатерина показывает подробности своей повседневной жизни. Конечно, девушка в деталях рассказала и показала, как провела сегодняшний день.

Утром – цветы и кофе от любимого мужа.

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Мои 28 в лучшем городе на земле, – подписала фото Репяхова.

Скриншот: Instagram

Далее семья позавтракала в ресторане. Этот момент Екатерина также запечатлела в Instastories.

Скриншот: Instagram

Этот день девушка провела в кругу самых близких. Сейчас Екатерина ждет 15 июня – в этот день их с Виктором Павликом сыну Мише исполнится один год.

Скриншот: Instagram

Спасибо страна, спасибо ЗСУ за этот день, – обратилась к украинской армии Репяхова.

Скриншот: Instagram

Отметим, что Виктор познакомился Екатериной почти семь лет назад на концерте в Николаеве. И все благодаря тому, что их номера в отеле были рядом. Девушка уверяет, что не планировала соблазнять кумира или же женить его на себе. По ее словам, их соседство в отеле – это просто случайное совпадение.

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В декабре в 2019-м Павлик сделал Репяховой предложение. Пара поженилась 29 мая в 2020 года. Для Виктора брак стал четвертым, для екатерины – первым.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала о плюсах и минусах жизни в Израиле.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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