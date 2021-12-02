Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022

Алек не стрелял

Альбом Оксимирона

Триумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Жених Ольги Харлан ревновал ее к Дикусару на Танцях з зірками – признание спортсменки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 18:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Олимпийская чемпионка рассказала подробности своих отношений с итальянцем Луиджи Самеле. Как оказалось, он не был в восторге от ее участия в "Танцях з зірками"
Ольга Харлан рассказала о ревности своего молодого человека к Дикусару
Ольга Харлан рассказала о ревности своего молодого человека к Дикусару / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

В танцевальном проекте Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место. Это не на шутку расстроило поклонников пары, которые каждый выпуск наблюдали за их усилиями.

Сложностей и вправду было много – не только на паркете, но и дома. Оказывается, молодой человек спортсменки не всегда понимал то, что происходило между ней и Дикусаром на сцене.

Реклама

Для него этот период танцев тоже очень сложный. Он меня не видит, а видит лишь, как я трусь об какого-то красивого мужика, на меня смотрят в откровенных костюмах – для него это нелегко. Я его понимаю и всячески пытаюсь все это сгладить, говорю, что это танцы все-таки, это игра, – делится Ольга в интервью "DOROTYE".

Возлюбленный Ольги Харлан нервничал из-за ее участия в "Танцях з зірками"
Возлюбленный Ольги Харлан нервничал из-за ее участия в "Танцях з зірками" / Фото: Инстаграм

Сцены ревности Луиджи не закатывал, но иногда все-равно мог высказать недовольство по разным поводам.

Это проявлялось в чем-то другом. Я ему поздно написала смс-ку, потому что забыла – нервничал. Такой был триггер. Он замечал мелкие вещи, например, я написала спустя полтора часа, а не час, как обещала, – вспоминает Харлан.

Ольга рада тому, что проект уже закончился. Признается, что устала от спорта и постоянной гонки за победами. Сейчас для олимпийской чемпионки в приоритете семья – она мечтает выйти замуж и родить детей.

Реклама

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять