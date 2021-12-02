Жених Ольги Харлан ревновал ее к Дикусару на Танцях з зірками – признание спортсменки

Олимпийская чемпионка рассказала подробности своих отношений с итальянцем Луиджи Самеле. Как оказалось, он не был в восторге от ее участия в "Танцях з зірками"

Ольга Харлан рассказала о ревности своего молодого человека к Дикусару / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

В танцевальном проекте Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место. Это не на шутку расстроило поклонников пары, которые каждый выпуск наблюдали за их усилиями.

Сложностей и вправду было много – не только на паркете, но и дома. Оказывается, молодой человек спортсменки не всегда понимал то, что происходило между ней и Дикусаром на сцене.

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Для него этот период танцев тоже очень сложный. Он меня не видит, а видит лишь, как я трусь об какого-то красивого мужика, на меня смотрят в откровенных костюмах – для него это нелегко. Я его понимаю и всячески пытаюсь все это сгладить, говорю, что это танцы все-таки, это игра, – делится Ольга в интервью "DOROTYE".

Возлюбленный Ольги Харлан нервничал из-за ее участия в "Танцях з зірками" / Фото: Инстаграм

Сцены ревности Луиджи не закатывал, но иногда все-равно мог высказать недовольство по разным поводам.

Это проявлялось в чем-то другом. Я ему поздно написала смс-ку, потому что забыла – нервничал. Такой был триггер. Он замечал мелкие вещи, например, я написала спустя полтора часа, а не час, как обещала, – вспоминает Харлан.

Ольга рада тому, что проект уже закончился. Признается, что устала от спорта и постоянной гонки за победами. Сейчас для олимпийской чемпионки в приоритете семья – она мечтает выйти замуж и родить детей.

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