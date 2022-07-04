Женя Галич с автоматом в руках показал, как отрабатывает стрельбу (фото)

Исполнитель вернулся к обучению в рядах ВСУ. Как проходят военные будни музыканта – читайте в материале "Сегодня"

Женя Галич показал военные учения / Фото: instagram.com/jenia_galich

В апреле лидер группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды украинской армии. Вместе со своими побратимами исполнитель защищает страну на передовой.

На некоторое время Жене пришлось сложить оружие и уйти на больничный. Но, к счастью, сейчас с фронтменом рок-группы все в порядке и он снова приступил к службе.

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На своей странице в Instagram Галич поделился фотографиями, сделанные во время военных учений музыканта с побратимами.

Тренироваться, учиться, просить советов и уроков у боевых пацанов, делиться опытом, задавать иногда глупые вопросы, ошибаться, становиться лучше нужно постоянно!!! Поэтому, как только выпадает возможность и время – я всегда добросовестно исправляю свои кривые движения, – подписал серию фото Женя.

На эпичных снимках музыкант запечатлен с автоматом в руках и полном обмундировании.

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Несмотря на то, что сейчас Женя Галич и гитарист коллектива Денис МИзюк служат в рядах ВСУ, группа O.Torvald продолжает давать благотворительные концерты.

Так, в своих Instastories, Галич сообщил о предстоящем концерте во Львове.

Скриншот – instagram.com/jenia_galich

Ранее Тарас Тополя рассказал, как на передовой разблокировал телефон погибшего солдата.