Женя Галич с автоматом в руках показал, как отрабатывает стрельбу (фото)

В апреле лидер группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды украинской армии. Вместе со своими побратимами исполнитель защищает страну на передовой.
На некоторое время Жене пришлось сложить оружие и уйти на больничный. Но, к счастью, сейчас с фронтменом рок-группы все в порядке и он снова приступил к службе.
На своей странице в Instagram Галич поделился фотографиями, сделанные во время военных учений музыканта с побратимами.
Тренироваться, учиться, просить советов и уроков у боевых пацанов, делиться опытом, задавать иногда глупые вопросы, ошибаться, становиться лучше нужно постоянно!!! Поэтому, как только выпадает возможность и время – я всегда добросовестно исправляю свои кривые движения, – подписал серию фото Женя.
На эпичных снимках музыкант запечатлен с автоматом в руках и полном обмундировании.
Несмотря на то, что сейчас Женя Галич и гитарист коллектива Денис МИзюк служат в рядах ВСУ, группа O.Torvald продолжает давать благотворительные концерты.
Так, в своих Instastories, Галич сообщил о предстоящем концерте во Львове.
Ранее Тарас Тополя рассказал, как на передовой разблокировал телефон погибшего солдата.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"