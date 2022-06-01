Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан: Светлана Тарабарова доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица Светлана Тарабарова откровенно рассказала Музею "Голоса Мирных" о том, как с маленькими детьми была вынуждена покинуть собственный дом из-за вторжения в Украину российских оккупантов
Светлана Тарабарова рассказала о том, как пережила первые дни войны
Светлана Тарабарова рассказала о том, как пережила первые дни войны / Фото: instagram.com/tarabarova

Еще до начала полномасштабного вторжения врага в Украину певица Светлана Тарабарова, мать двоих маленьких детей, каждый день спрашивала у мужа: "А если война? Что мы делаем?" Он отвечал: "Война не начнется". Но, как оказалось, подготовил все — от подгузников до полного топливного бака, продуктов и даже газовой плитки на случай отключения электроэнергии.

Семья живет в Киевской области, в городке недалеко от Ирпеня, Гостомеля и Бучи. Утром 24 февраля Светлана проснулась от взрывов: ей показалось, что кто-то лезет в дом. Она разбудила мужа, сказала ему об этом. После паузы он ответил:

Реклама

Это не в дом. Это – в Украину!

Сначала прятались в ванной, в комнате для хранения вещей. Вокруг что-то постоянно стучало, летало, ведь бои в Гостомеле начались с первых часов войны. И уже 25 февраля, когда взрывалось так, что стало страшно, муж сказал: "Едем".

Вся жизнь огромной семьи за 5 минут между обстрелами умещается в маленький чемодан. Вы садитесь и едете в никуда, – вспоминает Светлана.

Семья ехала 34 часа. Приютили их незнакомые люди в Ивано-Франковске. Дом в Киевской области уцелел, но певица говорит, что о доме и вещах думала меньше всего, когда жизни угрожает опасность, а на руках дети, таких мыслей нет.

Светлана признается, что ее дочь Мария, которой год и шесть месяцев, и сын Иван, которому три года и шесть месяцев, каждый день спрашивают, когда поедут домой. Старший ребенок уже знает, почему гудят сирены. Дети быстро стали взрослыми и понимают, что свое родное нужно защищать, отмечает певица.

Реклама

Посмотрите, как мы все объединились. Нет агрессии – только любовь. Это и есть наша страна. Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова. И я уже пишу песню о нашей Победе, – делится Светлана.

Свою историю певица доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 15 тысяч историй.

Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

  • напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
  • посетите портал Музея ( https://civilvoicesmuseum.org/ ) и нажмите "Рассказать историю";
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001

Ранее Светлана Тарабарова показала, как оккупанты "денацифицировали" детскую площадку возле ее дома.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять