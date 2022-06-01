Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан: Светлана Тарабарова доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Певица Светлана Тарабарова откровенно рассказала Музею "Голоса Мирных" о том, как с маленькими детьми была вынуждена покинуть собственный дом из-за вторжения в Украину российских оккупантов

Светлана Тарабарова рассказала о том, как пережила первые дни войны / Фото: instagram.com/tarabarova

Еще до начала полномасштабного вторжения врага в Украину певица Светлана Тарабарова, мать двоих маленьких детей, каждый день спрашивала у мужа: "А если война? Что мы делаем?" Он отвечал: "Война не начнется". Но, как оказалось, подготовил все — от подгузников до полного топливного бака, продуктов и даже газовой плитки на случай отключения электроэнергии.

Семья живет в Киевской области, в городке недалеко от Ирпеня, Гостомеля и Бучи. Утром 24 февраля Светлана проснулась от взрывов: ей показалось, что кто-то лезет в дом. Она разбудила мужа, сказала ему об этом. После паузы он ответил:

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Это не в дом. Это – в Украину!

Сначала прятались в ванной, в комнате для хранения вещей. Вокруг что-то постоянно стучало, летало, ведь бои в Гостомеле начались с первых часов войны. И уже 25 февраля, когда взрывалось так, что стало страшно, муж сказал: "Едем".

Вся жизнь огромной семьи за 5 минут между обстрелами умещается в маленький чемодан. Вы садитесь и едете в никуда, – вспоминает Светлана.

Семья ехала 34 часа. Приютили их незнакомые люди в Ивано-Франковске. Дом в Киевской области уцелел, но певица говорит, что о доме и вещах думала меньше всего, когда жизни угрожает опасность, а на руках дети, таких мыслей нет.

Светлана признается, что ее дочь Мария, которой год и шесть месяцев, и сын Иван, которому три года и шесть месяцев, каждый день спрашивают, когда поедут домой. Старший ребенок уже знает, почему гудят сирены. Дети быстро стали взрослыми и понимают, что свое родное нужно защищать, отмечает певица.

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Посмотрите, как мы все объединились. Нет агрессии – только любовь. Это и есть наша страна. Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова. И я уже пишу песню о нашей Победе, – делится Светлана.

Свою историю певица доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 15 тысяч историй.

Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

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посетите портал Музея ( https://civilvoicesmuseum.org/ ) и нажмите "Рассказать историю";

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Ранее Светлана Тарабарова показала, как оккупанты "денацифицировали" детскую площадку возле ее дома.