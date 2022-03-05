Зи Фамелу, она же Зианджа, застряла на границе из-за пола в паспорте: "Мне здесь угрожает опасность"

Траснгендерная певица Зи Фамелу, которую в прошлом многие знали как Бориса Апреля, не может пересечь границу из-за мужского пола в паспорте

Зи Фамелу не может покинуть Украину из-за пола в паспорте / Фото: instagram.com/zifaamelu

В связи с началом военных действий в Украине многие граждане покидают страну. Среди вынужденных мигрантов оказались и некоторые украинские знаменитости. Например, ранее Украину покинула певица Джамала.

Уехать за рубеж хотела и Зи Фамелу, ранее известная как Зианджа или Борис Апрель, однако на границе она столкнулась с проблемой в документах. Дело в том, что по паспорту исполнительница по-прежнему остается мужчиной, то есть Борисом Кругловым (настоящее имя – Ред.).

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Согласно закону Украины, в военное время мужчины, независимо от профессий, не могут покинуть территорию страны. Что делать тем, кто является трансгендером на законодательном уровне пока не решили.

Зи Фамелу пожаловалась, что на границе она столкнулась с буллингом со стороны пограничников и сейчас не знает, что ей делать дальше.

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Я пытаюсь сделать что-то, чтобы мне помогли и вытащили отсюда. Мне здесь угрожает опасность! Меня называют здесь "Боречка". "Боречка, что же ты сюда пришел? Мы сейчас тебя возвращаем обратно". Я не знаю что делать, – поделилась Зи. – Мне срочно нужна помощь, потому что здесь все настроены трансфобно и гомофобно!

По словам Зи, сейчас на границе творится полный хаос, там находится огромное количество людей, которые пытаются уехать за границу.

Единственный вариант, который на данный момент есть у певицы, это пересечь границу в сопровождении представителя власти другой страны или адвоката.

Пока Зи продолжает оставаться на пропускном пункте. Как поделилась она в своих историях, многие настроены против нее враждебно и только одна женщина принесла ей еду, воду и чай.

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Напомним, ранее известные украинские женщины обратились к ВСУ: "Возвращайтесь живыми!".

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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