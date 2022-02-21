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Зибров признался, на каких звезд заглядывается в Instagram: "Если красивые, почему бы не посмотреть"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 18:19
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64-летний народный артист Украины активно ведет свой профиль в соцсети и не пропускает ни одного поста селебритис
На какого из знаменитостей подписан в Instagram Павло Зибров
На какого из знаменитостей подписан в Instagram Павло Зибров / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/pavlo_zibrov

У Павла Зиброва, который рассказал, на что хватает его зарплаты, на данный момент более 110 тысяч фолловеров. Певец признается, что уже не представляет своей жизни без популярной соцсети.

На странице Павла Николаевича более 800 публикаций. Это преимущественно кадры со съемок и выступлений, фото с семьей и коллегами. Артист также подписан на многих зарубежных знаменитостей.

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И Джей Ло, и Кардашьян. А они мне нравятся. Я ведь все-таки не только артист, я и мужчина. Смотришь на них, вызывают у меня эмоции правильные, мужские, – говорит Зибров на телеканале "Украина" и добавляет, – я подписан еще и на рецепты. И я своим друзьям сбрасываю. Потому что я сам готовить люблю очень. Потому сам собираю рецепты интересные, на себе проверяю. Михаилу Михайловичу Поплавскому сбрасываю, конечно? Он же тоже готовит!

Павло Зибров подписан на Ким Кардашьян
Павло Зибров подписан на Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Порой, признается Зибров, ему пишут поклонницы, присылают откровенные фото, но об этом он своей супруге не всегда рассказывает.

Зачем ее раздражать, нервную систему подрывать? Она и без того живет с артистом 28 лет. С мужчиной…вроде бы неплохим: 1.90 рост, композитор, народный. Поэтому лишние влево-вправо движения не нужны ей. Было, что ревновала, вроде: "Что ты так долго сидишь, возможно там девушек рассматриваешь, Павло?". Если же красивые девушки, то почему бы не посмотреть на них? Лопес, например, ее формы. Но она понимает, что это зараза, которая тебя затягивает и интересная зараза!, – поделился певец.

Ранее Павло Зибров рассказал, что его хит "Женщина любимая" – не о супруге Марине, как думают многие поклонники.

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Павло Зибров показал архивные фото с дочкой
Павло Зибров показал архивные фото с дочкой / Фото: Facebook Павла Зиброва

На самом же деле, композиция родилась рано утром, когда Зиброву удалось успокоить малышку дочь и она уснула.

Все думают, что я эту песню посвятил жене. Но на самом деле она посвящена моей дочери Диане. Когда ей был месяц-полтора, я был рядом с ней ночью – кормил, менял подгузники, а рядом лежали стихи этой песни. Мне все не удавалось написать музыку. А дочь никак не хотела засыпать, – признался артист.

Смотрите, как сейчас выглядит взрослая дочь Павла Зиброва.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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