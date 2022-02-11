Зибров, Ротару и Матвиенко: какую пенсию получают народные артисты и на что ее хватает

Многим кажется, что народные артисты получают баснословные пенсии и выплаты от государства. Так ли это? Мы спросили у мэтров украинской эстрады в эксклюзивном материале

Украинские звезды рассекретили свои пенсии / Фото: Instagram

Многие знаменитые украинский артисты, которые сделали огромный вклад в культуру и развитие украинской музыки, получают такую же пенсию, как и обычные граждане страны.

Как оказалось, ни народные звания, ни повсеместная узнаваемость и слава не принесли звездам эстрады дополнительных поощрений от государства.

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Какую пенсию получают украинские артисты?

Павло Зибров

Один из самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса и эстрады Павло Зибров уже больше 30 лет звучит на сцене и продолжает пополнять копилку хитов. В нашем интервью Павел Николаевич честно рассказал, какую пенсию получает сейчас и что помогает ему сохранять финансовую стабильность.

Я уже получаю официальную пенсию. За мой стаж работы мне насчитали 5740 гривен, – поделился артист.

Павло Зибров озвучил свою пенсию / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Нина Матвиенко

Легендарная вокалистка посвятила работе государственной работе 42 года жизни, к этому добавились учеба и заводская работа. Общего стажа у Нины Митрофановны насчиталось 45 лет.

У меня была зарплата очень высокая. Почти дважды тысячи долларов. Но дали ее перед тем, как я должна была выйти на пенсию. Я получала государственную пенсию – четыре тысячи гривен, но благодаря тому, что Ющенко дал мне Героя Украины, там повысилась ставка, но это только потому, что звание дали. А так была у меня государственная – четыре тысячи, – рассказала Нина Матвиенко.

Певица Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Иво Бобул

Народный артист на сцене уже ни много ни мало уже больше 40 лет. За это время сменилось несколько поколений музыкантов, а украинская музыка приобрела новое звучание, но легендарные песни Иво Бобула знакомы каждому.

Пенсии не хватает для собственных нужд. Это шесть тысяч гривен, – пожаловался артист. – Как ни крути, но любая сумма помогает в семейном бюджете.

Певец Иво Бобул / Фото: Facebook-страница Иво Бобула

Лидия Ротару

Лидия Михайловна Ротару, как и ее сестра София Ротура, сумела построить довольно успешную карьеру певицы. Она окончила музыкальную деятельность еще в 1990 году, но за это время сумела заработать звание Заслуженной артистки Украины.

У меня умер муж у него была пенсия побольше и я сделала так, что получаю и его выплаты тоже. Так что сначала я получала четыре тысячи гривен, а сейчас – восемь тысяч, – рассказала Ротару.

Лидия Ротару с мужем / Фото: Instagram

Владимир Бебешко

Музыкальный продюсер за свою карьеру успел поработать с культовыми музыкальными исполнителями не только украинской эстрады. На счету Бебешко совместные проекты с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Таисией Повалий, Филиппом Киркоровым и многими другими знаменитостями. Сейчас 65-летний музыкант продолжает продюсировать Милу Нитич и группу "Пающие трусы", созданную с Кузьмой Скрябиным.

У меня государственная пенсия в размере 1800 гривен. Мне стыдно пойти за субсидией, там сидят старушки, которым она нужнее и я не могу никак на нее претендовать, – рассказал нам Владимир Владимирович.

Владимир Бебешко / Фото: пресс-служба

На что тратят пенсию звезды эстрады?

Как и всем остальным людям звездам необходимо платить коммунальные платежи, делать покупки в супермаркете и решать бытовые вопросы. Только хватает ли им пенсии, чтобы удовлетворить свои запросы и потребности.

Я трачу на то, что и вы тратите. У меня нет халявы. Я так живу, как и все люди. Хожу в магазины с сумками, езжу в троллейбусе, автобусе, на такси, – поделилась Нина Матвиенко.

Поддержал мнение коллеги и певец Павло Зибров.

Не играет роли, артист ты или нет. Все хотят есть, одеваться, ходить в поликлинику и жить нормальной жизнью, – сказал певец.

А вот Владимир Бебешко пожаловался, что ему не хватает государственных выплат даже на оплату коммунальных платежей.

Мне за квартиру приходит коммунальных три тысячи гривен. Что тут сказать? Трачу всю пенсию, еще и свои деньги докладываю сверху, – рассказал продюсер.

Так же на оплату счетов за квартиру тратит свою пенсию Иво Бобул и признается, что на большее этих денег вряд ли хватит.

Есть ли льготы у артистов?

Тема льгот, пожалуй, самая обсуждаемая в обществе. Как мы уже говорили, многие украинцы убеждены, что звание заслуженного или народного артиста приносит знаменитостям дополнительную копеечку на счет.

Омаров дают, и лобстеров дают, конечно! Черную икру, красную рыбу присылают! – пошутил о льготах Павло Зибров. – На самом деле, народный артист ты или заслуженный, это ничего не дает, это только почетное звание и его почетно носить!

Действительно, обычно, громкие звания ничего не дают их владельцам. Исключением, разве что, можно назвать звание Героя Украины, которое есть у Нины Матвиенко. В редких случаях артисты могут рассчитывать на дополнительные выплаты, но их сумма обычно не играет никакой роли.

За звание Заслуженной артистки Украины мне когда-то насчитали 120 гривен. Это просто смешно. Есть очень много артистов, которые после окончания своей гастрольной деятельности живут только за счет пенсии, особенно работавших раньше. Мы работали раньше и получали с концерта 14:50. Это высшая категория?! – возмутилась Лидия Ротару.

Даже в артистических кругах говорят о том, что стране не хватает пенсионной реформы. Это касается не только выплат для музыкантов и актером, но и в целом для всех украинцев, которые накопили необходимый для этого стаж.

Стоит повысить пенсию не только народным артистам, но вообще всем людям. Все-таки я работал около 40 лет на сцене и это же кое-что говорит, – заявил Иво Бобул. Певец, к слову не имеет никаких льгот и субсидий.

А вот Павло Зибров уверят, что артистам пора перестать рассчитывать на помощь государства, а уже сейчас начинать думать о том, как встречать пенсионный возраст.

Артисты не живут на пенсии, это важно понимать. Они работают, зарабатывают, пока есть сила и здоровье. Молодым артистам нужно подумать об этом уже сейчас, заранее, потому что сложно рассчитывать на государство. Я всем советую, вложить куда-то деньги, купить недвижимость, чтобы деньги работали и потом тебя кормили, – поделился наставление Павел Николаевич.

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