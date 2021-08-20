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Зибров высказался о скандале с концертом ко Дню Независимости и вступился за Катю Царик

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 августа, 18:25
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24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт к 30-летию независимости Украины. Некоторые артисты все-таки не попали в число приглашенных и не исполнят свои хиты на шоу
Павел Зибров
Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Одним из них оказался Павел Зибров, которому отказали в участии из-за его "характера". За коллегу вступилась Анастасия Приходько, которая разгневалась происшедшим, ведь ее тоже не пригласили выступить. Спустя день Павел Зибров прокомментировал скандал и прояснил свою позицию.

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В Instagram певец написал, что увидел негативные высказывания в адрес своих коллег по сцене, а также режиссера концерта Кати Царик, которая якобы была против его участия в шоу.

В этом концерте есть большое количество достойных, настоящих артистов, таких как Тарас Петриненко, Ирина Билык, Олег Винник, Александр Пономарев, Виктор Павлик, Руслана, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, группы ВВ, и Океан Эльзы, Верка Сердючка... И молодые талантливые артисты: Монатик, KAZKA, Таяна, Оля Полякова, Потап, Дзидзьо, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин... Может, о ком забыл – простите. Поэтому считаю, что этот концерт должен быть интересным – увидим, – написал Павел Зибров.

Артист отметил, что не Катя Царик решала, кто войдет в число 35 артистов, которые выступят на этом действе.

"Она молодая и талантливая и, видимо, ей просто не хватило такта, разговаривая со мной. Уверен, что это было не ее мнение... Да, очень бы хотелось, чтобы в начале этого списка были артисты, которые прославляли своими песнями нашу страну на заре Независимости, – сообщил Павел Зибров.

Катя Царик раскрыла секреты закулисья концерта ко Дню Независимости Украины
Катя Царик раскрыла секреты закулисья концерта ко Дню Независимости Украины / Фото: пресс-служба

Напомним, что ранее Павел Зибров заявил, что его не включили в список выступающих. По словам артиста, продюсер Сергей Перман и Катя Царик ему сказали, что он не слушается режиссерской задумки и "себе на уме".

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А пока артистам отказывали в выступлении на концерте ко Дню Независимости, мы придумали свою альтернативную версию шоу со звездами, чьи песни стали украинскими хитами в свое время.

Смотрите, как Винницкие хористы запустили мировой челлендж к 30-летию независимости Украины:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Ого!
Цитата дня

Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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