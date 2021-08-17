Зиброва не пригласили участвовать в концерте ко Дню Независимости. Певец назвал причину

Павло Зибров обратился к продюсеру шоу на НСК "Олимпийском", но тот отказал ему в участии. Артист считает, что всему виной – его характер

Павлу Зиброву отказали в участии в концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Еще три месяца назад Павло Зибров обращался с продюсеру концерта "Независимость в нашей ДНК" Сергею Перману и сказал, что хочет участвовать в шоу. Но певцу отказали.

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Всему виной, сказал Зибров, его несговорчивость.

Мы с режиссером концерта, Катей Царик, подумали и вас не включили. Вы с характером, вы себе на уме, не слушаетесь режиссерской задумки. Так что извините, не обижайтесь, мы вас не приглашаем, – процитировал Сергея Пермана Павло Зибров на пресс-конференции фестиваля BezViz Festival 2021, пишет КП.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Певец добавил, что Перман спросил не обижается ли тот и сказал, что в концерте также не будут участвовать Поплавский, Иво Бобул, Зинкевич и Бужинская.

Но Тараса Петриненко все же позвали, я очень рад за него, это же символ Украины! А Зинкевича так и не позвали, это так непорядочно, некрасиво..., – считает Павло Зибров.

Певец считает, что Сергей Перман лукавит, когда говорит, что артистов для грандиозного шоу выбирали коллегиально. На самом же деле, по словам Зиброва, генпродюсер "пишет на листочке, кого он хочет видеть в этом концерте".

Кто выступит на концерте ко Дню Независимости

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Ельзи

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Руслана

Потап

София Ротару

СКАЙ

СКРЯБИН

Кристина Соловий

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JАMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

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Смотрите видео, как в прошлом году ко Дню Независимости снимали концерт, который готовил телеканал "Украина":

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