Злата Огневич готова к новым отношениям: Мне так не хватало шторма

После разрыва с Андреем Задворным артистка решила не отчаиваться, а идти дальше. Более того, похоже, что такие события привели Злату к трансформации

Злата Огневич сделала новое откровенное признание после расставания с Андреем Задворным. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Пока победитель реалити "Холостячка-2" Андрей Задворный упорно продолжает бороться с критикой в Сети, Злата Огневич делится с фолловерами замечательными новостями. Певица призналась, что потрясение, которое она, вероятно, пережила, "привело ее к трансформации и раскрыло огромную внутреннюю силу".

Сейчас я на всех уровнях чувствую появление нового, чего-то большого и неизвестного мне, но именно того, чего так долго ждала, – рассказала Огневич.

Поклонники раскритиковали Злату Огневич / Фото: пресс-служба СТБ

Реклама

Кроме того, Злата деликатно намекнула подписчикам, что готова...к новым отношениям! Звезда сравнила расставание с Андреем со штормом, "после которого просыпаешься на берегу и солнце светит прямо в лицо".

Где-то на горизонте буря еще не утихла, но я уже на берегу, я жива и готова продолжить свое путешествие, – поделилась артистка.

Также певица призналась, что она всегда считала себя сильной и во время сложных событий "находила ресурс для поддержки нуждающихся".

По словам Златы, чтобы перейти на следующий этап жизни, ей не хватало именно этого шторма.

Реклама

Кстати, девушка сопровождала пост удивительными кадрами с фотосессии. На фото она появилась в длинном черном платье обтягивающего кроя с разрезом, на каблуке и с эффективной красной помадой.

Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich 1 /5

Фолловеры еще раз подчеркни, что Злата выглядит потрясающе и пожелали ей личного счастья:

Реклама

Злата – ты прекрасная. Он не стоил и мизинца твоего.

Красивая Злата.

Молодец, ты смела, так держать.

Хотелось бы видеть фото в паре.

Фото: instagram/zlata.ognevich

Раньше Злата Огневич рассказала об изменениях в жизни после "Холостячки" и о том, какие выводы она сделала после реалити.

Кроме того, артистка поделилась о своих главных принципах в отношениях. Также она отметила, что готова меняться ради любви и мечтает скорее построить свою семью.