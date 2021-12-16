Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Скандал с роялти

Питт с бывшей

Гарри хочет домой

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злата Огневич готова к новым отношениям: Мне так не хватало шторма

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 10:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После разрыва с Андреем Задворным артистка решила не отчаиваться, а идти дальше. Более того, похоже, что такие события привели Злату к трансформации
Злата Огневич сделала новое откровенное признание после расставания с Андреем Задворным.
Злата Огневич сделала новое откровенное признание после расставания с Андреем Задворным. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Пока победитель реалити "Холостячка-2" Андрей Задворный упорно продолжает бороться с критикой в Сети, Злата Огневич делится с фолловерами замечательными новостями. Певица призналась, что потрясение, которое она, вероятно, пережила, "привело ее к трансформации и раскрыло огромную внутреннюю силу".

Сейчас я на всех уровнях чувствую появление нового, чего-то большого и неизвестного мне, но именно того, чего так долго ждала, – рассказала Огневич.

Поклонники раскритиковали Злату Огневич
Поклонники раскритиковали Злату Огневич / Фото: пресс-служба СТБ

Реклама

Кроме того, Злата деликатно намекнула подписчикам, что готова...к новым отношениям! Звезда сравнила расставание с Андреем со штормом, "после которого просыпаешься на берегу и солнце светит прямо в лицо".

Где-то на горизонте буря еще не утихла, но я уже на берегу, я жива и готова продолжить свое путешествие, – поделилась артистка.

Также певица призналась, что она всегда считала себя сильной и во время сложных событий "находила ресурс для поддержки нуждающихся".

По словам Златы, чтобы перейти на следующий этап жизни, ей не хватало именно этого шторма.

Реклама

Кстати, девушка сопровождала пост удивительными кадрами с фотосессии. На фото она появилась в длинном черном платье обтягивающего кроя с разрезом, на каблуке и с эффективной красной помадой.

Злата Огневич в новой фотосессии. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
1/5

Фолловеры еще раз подчеркни, что Злата выглядит потрясающе и пожелали ей личного счастья:

Реклама
  • Злата – ты прекрасная. Он не стоил и мизинца твоего.
  • Красивая Злата.
  • Молодец, ты смела, так держать.
  • Хотелось бы видеть фото в паре.
Фото: instagram/zlata.ognevich

Раньше Злата Огневич рассказала об изменениях в жизни после "Холостячки" и о том, какие выводы она сделала после реалити.

Кроме того, артистка поделилась о своих главных принципах в отношениях. Также она отметила, что готова меняться ради любви и мечтает скорее построить свою семью.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять