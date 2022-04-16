Злата Огневич готова на жертвы ради украинцев: я отдала бы свою жизнь в обмен на тех, кто остался в Мариуполе

Украинская певица ежедневно обращается к миру с просьбами о деблокаде города Мариуполя, где с начала войны в Украине идут ожесточенные бои

Злата Огневич готова пожертвовать собой ради жителей Мариуполя / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич совсем недавно делилась своими планами на замужество после окончания войны, однако сейчас сделала очень смелое заявление.

В своих социальных сетях певица ежедневно пишет призывы о помощи и деблокаде города Мариуполя, который на сегодняшний день является одной из самых "горячих" точек в Украине, там находятся сотни мирных жителей и бойцов украинской армии.

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В одной из Instastories Злата заявила, что готова была бы пожертвовать собой ради жизни тысячи украинцев.

Конечно, утопия так думать... Но я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе. Если бы только это было возможно... Вот настолько мне больно, – написала исполнительница.

Скриншот – instagram.com/zlata.ognevich

Огневич уверена, что если в скором времени не произойдет освобождение города, то Украину ждет "кровавая и ужасная трагедия", которую никто из украинцев никогда не сможет забыть.

Сейчас исполнительница старается помочь бойцам ВСУ и украинским волонтерам, который каждый день борются за свободную Украину.

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Ранее Злата Огневич показалась с папой, который едет спасать раненых бойцов в горячую точку.

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