Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💳 Гонорар Усика 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злата Огневич хотела остаться в США, но передумала

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 09:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская звезда с детства мечтала жить и работать в Штатах. Однако она поняла, что лучшее место на планете – Родина
Злата Огневич рассказала, почему объехав полмира осталась жить в Украине
Злата Огневич рассказала, почему объехав полмира осталась жить в Украине / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Во время войны РФ против Украины Злата Огневич, как и многие украинские звезды, выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины во всем мире. В частности, артистка организовала тур по США, где ее ждал очень неприятный сюрприз в такси.

В Instagram Огневич призналась, что с детства мечтала попасть в Соединенные Штаты. Живя в крымском городе Судак, куда она переехала с родителями в пять лет, Злата мысленно была в Америке.

Реклама

В детской комнате слушала взрослую американскую музыку, начиная с джаза, блюза и заканчивая уже современной. Когда впервые увидела мюзиклы Боба Фосса, у меня вообще сорвало крышу. И вот появилось безумное мнение: я должна работать в театре где-то на Бродвее! Вот где реальная жизнь, – написала певица.

Впрочем, потом в жизни Златы Огневич произошло важное событие. По словам звезды, она встретила команду и осталась в Украине.

Но в Америку все же попала во время канадско-американского тура и после этого уже много раз была возможность познакомиться с этой страной поближе. Хорошая страна, большие возможности, масштаб во всем и известная на весь мир живописная природа, – поделилась артистка.

Злата признается, что сама была удивлена тем, что больше не мечтает и не хочет жить в США.

Реклама

Огневич также объяснила, что она много путешествовала по миру – более 34 стран. Но именно эти путешествия привели ее к пониманию того, что она живет в классной стране.

У нас реально крутая страна, культура, люди и этот особый украинский вайб! Карпаты – место силы, уникальная энергетика. Там со мной случилось много откровений. В Одессе, кстати, тоже много откровений произошло (кто помнит "Холостячка'21"), – отметила знаменитость.

Огневич добавила, что в последние годы она замечала развитие и пробуждение нации в Украине, и это ее очень радовало.

Вы когда-нибудь останавливались летом ночью посреди дороги и смотрели на звездное небо? Это магия и она в самое сердце. И наше небо, оно особенное. Все здесь особенное, в Украине. Мое. Родное, – растрогалась певица.

Артистка объяснила, что именно дома она чувствует целостность и гордость.

Реклама

Напомним, недавно Злата Огневич рассказывала, что ее до сих пор преследует безумный маньяк.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять