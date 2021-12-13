Злата Огневич об изменениях в жизни после разрыва с победителем Холостячки: Уже не буду прежней

На днях стало известно о болезненном разрыве отношений певицы с Андреем Задворным. Как же сейчас Злата чувствует себя, и какие выводы она сделала после реалити – читайте ниже

Злата Огневич рассказала, как изменилась после реалити. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Поклонники уже знают, что через полтора месяца отношений Андрей Задворный покинул Злату Огневич. Он признался, что не испытывает чувств к девушке. Для артистки такое заявление стало полной неожиданностью.

Но после такого признания, Злата все же смогла отыскать в себе силы двигаться дальше. В Сети Огневич появилась жизнерадостной и рассказала о своей трансформации.

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Злата Огневич рассказала об изменениях в жизни. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Звезда заявила, что "жизнь – это праздник и увлекательная игра". Она отметила, что прежней, которая была до всех событий последнего времени, уже не будет.

Нет победителей и проигравших – время все расставит на свои места, – написала героиня "Холостячки".

Также Злата добавила, что очень рада своей трансформации и благодарна поклонникам за поддержку. Певица рассказала, что от фолловеров узнала немало реальных историй о расставании.

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Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе. Спасибо всем за поддержку, теплоту и такое количество похожих женских историй, которые я получила за эти дни. Я чувствую, что не одна. Нас так много женщин, которые набрались сил и обрели новый смысл в жизни. Я горжусь вами, – отметила Огневич.

Кстати, звезда показала новые кадры из фотосессии в ванной. Она позировала с коктейлем в руке и телефоном в черном костюме и серебристых туфлях-лодочках.

Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich 1 /7

Фолловеры, конечно же, поддержали Злату Огневич на фоне всех последних событий и пожелали найти ей свою судьбу:

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Златочка, ты прекрасно выглядишь, так держать, умничка! Всё проходит, пройдет и это.

Вот такой видеть вас хочется каждый день.

Злата, искренне желаю вам огромного женского счастья.

Какая вы хорошая. У вас точно все получится и будет хорошо.

Кстати, недавно финалист реалити Дмитрий Шевченко рассказал об отношениях с Златой Огневич после проекта. А вот другой участник Андрей Хветкевич ответил, почему главная героиня выгнала его из "Холостячки".