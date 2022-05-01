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Злата Огневич ответила на вопрос о своей ориентации: "Все мы разные" (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 мая, 13:57
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Певица считает, что не стоит подстраивать людей под свою систему ценностей
Злата Огневич высказалась о нетрадиционной ориентации
Злата Огневич высказалась о нетрадиционной ориентации / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее посоветовала, как относиться к Регине Тодоренко и другим звездам-рашистам, разоткровенничалась с подписчиками на личную тему.

Кто-то из фолловеров задал Злате вопрос об ориентации, на что она записала короткое видео, выложив его в Instastories.

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Любовь не измеряется ориентацией, вероисповеданием, цветом кожи и т.д. Любовь просто существует и нужно принять тот факт, что в мире основываются очень разные люди, и пытаться кого-то подстроить под себя, под свою систему ценностей – это неблагодарное дело. Поэтому уважайте выбор каждого человека, – ответила Злата Огневич.

Отметим, что девушка, задавшая Огневич вопрос, написала, что когда-то видела интервью, в котором артистка якобы сделала каминг-аут. Злата заявила, что впервые слышит о существовании такого интервью.

Недавно Злата Огневич поделилась планами на будущее после победы Украины в войне. Экс-холостячка призналась, что в первый день войны сразу же подумала о том, что не успела стать женой и мамой.

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Однако сейчас она уверена – после войны все изменится и она обязательно родит малыша.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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