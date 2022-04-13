Злата Огневич планирует стать мамой и женой "своего героя" после победы

Украинская певица и холостячка Злата Огневич поделилась в интервью в программе "Зірковий шлях" своими планами на будущее после победы Украины в войне

Злата Огневич

Злате Огневич так и не удалось встретить своего возлюбленного в романтическом реалити-шоу, но певица не оставляет надежд в скором времени завести семью. А недавно Злата и вовсе заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце.

В интервью программе Зірковий шлях Огневич призналась, что в первый день войны сразу же подумала о том, что не успела стать женой и мамой. Однако певица уверена, что после войны все изменится.

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Когда был первый день войны, я была в Киеве. Шла ночью по улице и как раз выла сирена, я расплакалась и говорю себе: "Я не успела встретить мужчину, не успела родить детей. Что же это такое? (улыбается). Сейчас я говорю это с улыбкой, потому что у меня сейчас это вызывает улыбку, а тогда плакала и думала, что не успела родить ребенка, и вообще – переживу ли я эту войну? Останусь ли в живых? – поделилась исполнительница.

Злата уверена, что все это на подсознательном уровне чувствуют многие женщины. Однако певица уверена, что после войны все изменится и она обязательно станет мамой.

Сейчас сердце Огневич свободно, поэтому как только, по ее словам, Злата встретит "своего героя", сразу начнет делать все, чтобы создать семью.

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Ранее Злата Огневич показалась с папой, который едет спасать раненых бойцов в горячую точку.

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