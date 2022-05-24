Злата Огневич поддержала девушек, делающих голые фото на помощь ЗСУ

Украинские девушки побуждают украинцев жертвовать деньги на нашу армию, предлагая им взамен свои снимки в стиле ню. Это движение называется "Теронлифанс"

Злате Огневич нравится инициатива "Теронлифанс" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич, которая ответила на вопрос о своей ориентации , считает крутой инициативу – присылать за деньги откровенные фото для помощи бойцов ВСУ.

В Instastories звезда поинтересовалась у фолловеров, как они относятся к такой идее от украинок. В ответ Злата получили негативные комментарии – большинство от женщин.

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Скриншот Instastories

А вот сама Огневич думает наоборот, что такая инициатива – креативная и эстетическая.

Когда я увидела это в stories (видео о "Теронлифансе", – Ред.) у своей подруги, я афигела, правда. Я подумала "вау", как это круто, креативно, красиво. Наши девушки самые красивые в мире. А те, кто мне написал: "это позор", если вы чего-то не воспринимаете и не понимаете, это не значит, что это плохо и что другим этого не стоит делать, – заявила звезда.

Скриншот Instastories

Злата Огневич отметила, что мир не делится на черное и белое. Он прекрасен и разноцветен. И эта инициатива, по мнению певицы, очень крутая.

Так что девушки, я с вами полностью солидарна. Не знаю, нашла бы я в себе смелость это делать. Наверное, нет. Но это не значит, что другим нельзя делать. Так что делайте и приближайте нашу победу, – подбодрила артистка.

Скриншот Instastories

Напомним, недавно Злата Огневич сделала загадочный пост в Instagram и фанаты сразу начали подозревать, что звезда влюбилась.

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Раньше певица признавалась, что хотела жить в США , но передумала.