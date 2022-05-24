Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злата Огневич поддержала девушек, делающих голые фото на помощь ЗСУ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 07:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские девушки побуждают украинцев жертвовать деньги на нашу армию, предлагая им взамен свои снимки в стиле ню. Это движение называется "Теронлифанс"
Злате Огневич нравится инициатива "Теронлифанс"
Злате Огневич нравится инициатива "Теронлифанс" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич, которая ответила на вопрос о своей ориентации , считает крутой инициативу – присылать за деньги откровенные фото для помощи бойцов ВСУ.

В Instastories звезда поинтересовалась у фолловеров, как они относятся к такой идее от украинок. В ответ Злата получили негативные комментарии – большинство от женщин.

Реклама
Скриншот Instastories

А вот сама Огневич думает наоборот, что такая инициатива – креативная и эстетическая.

Когда я увидела это в stories (видео о "Теронлифансе", – Ред.) у своей подруги, я афигела, правда. Я подумала "вау", как это круто, креативно, красиво. Наши девушки самые красивые в мире. А те, кто мне написал: "это позор", если вы чего-то не воспринимаете и не понимаете, это не значит, что это плохо и что другим этого не стоит делать, – заявила звезда.

Скриншот Instastories

Злата Огневич отметила, что мир не делится на черное и белое. Он прекрасен и разноцветен. И эта инициатива, по мнению певицы, очень крутая.

Так что девушки, я с вами полностью солидарна. Не знаю, нашла бы я в себе смелость это делать. Наверное, нет. Но это не значит, что другим нельзя делать. Так что делайте и приближайте нашу победу, – подбодрила артистка.

Скриншот Instastories

Напомним, недавно Злата Огневич сделала загадочный пост в Instagram и фанаты сразу начали подозревать, что звезда влюбилась.

Реклама

Раньше певица признавалась, что хотела жить в США , но передумала.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять