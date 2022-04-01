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Злата Огневич показалась с папой, который едет спасать раненых бойцов в горячую точку (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 09:37
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Певица уверена, что ее папе удастся помочь многим
Злата Огневич рассказала о своем папе.
Злата Огневич рассказала о своем папе. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Пока Злата Огневич поддерживает Украину на сцене , ее папа – едет в Харьков оказывать медицинскую помощь раненым защитникам нашей страны.

Как известно, отец Златы, Леонид Бордюг – полковник медицинской службы. С 1999 года он стал служить ведущим хирургом в структуре медицинского обеспечения Военно-морских сил Украины.

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В Instagram Злата Огневич показала совместное фото с папой, отметив, что это "словно о другой жизни, из другого измерения".

Сейчас папа по пути в Харьков, едет помогать раненым бойцам. Зная, какой он замечательный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим, – отметила певица.

Звезда добавила, что все вместе мы идем к победе, помогая друг другу и веря в светлое будущее.

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Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке (Харьков, – Ред.), потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям. И даже дети… Они верят в то, что добро победит. А вместе с ними верим и мы взрослые, – подчеркнула артистка.

Отметим, что сейчас Злата Огневич отправилась в США выступать на благотворительных концертах по сбору средств на поддержку Украины. В частности, звезда выступит в Чикаго и в Вашингтоне.

Скриншот Instastories

К слову, ранее мы сообщали о том, действительно ли Злата Огневич помолвлена.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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