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Злата Огневич призналась, в каких отношениях сейчас с Андреем Задворным

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 мая, 11:09
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Холостячка Злата Огневич рассказала, какие отношения у нее сейчас с победителем романтического реалити-шоу Андреем Задворным и кто из других участников звонил ей
Злата Огневич призналась общается ли Андреем Задворным
Злата Огневич призналась общается ли Андреем Задворным / Фото: instagram.com/holostyakstb

Личная жизнь певицы Златы Огневич оказалась под пристальным вниманием публики после ее участия в проекте "Холостячка". Сейчас исполнительница говорит, что ее сердце свободно, но вот в соцсетях делает неоднозначные намеки на влюбленность.

Поклонников Огневич стал волновать вопрос не помирилась ли холостячка с победителем реалити-шоу Андреем Задворным. После проекта паре не удалось надолго сохранить отношения, но как известно, события в Украине сейчас сблизили многих.

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Однако, как рассказала Злата в интервью Григорию Решетнику, Задворный ни разу не позвонил ей во время войны.

Конечно нет, не звонил, – ответила на вопрос об Андрее Злата. – Война не означает, что я должна вернуть в свою жизнь человека, который сделал мне очень больно.

Исполнительница призналась, что после пост-шоу проекта они с Задворным не общались.

Я помню, был Новый год, была очень крутая вечеринка. Я видела, что Андрей сидел где-то в стороне. Но я думаю, что мы все решили во время пост-шоу. Сейчас я могу сказать, что у меня последний этап болезненного расставания. Наверное, до конца я не могу сказать, что простила, но я уже не чувствую такой грусти, жалости и боли, как это было сначала, – поделилась певица.

В то же время сейчас Злату поддерживают другие участники проекта. Певица очень близко общается с финалистом шоу Максом Тарапатой. За день до начала войны Злата была гостьей на его дне рождения.

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Созванивались с Максом Тарпатой, у него как раз был 23 февраля день рождения, и мы не праздновали его как-то громко, не хотелось танцевать, веселиться. После из холостяков звонил Дмитрий Шевченко и Олег Плахотнюк, – рассказала певица.

А пока поклонники ждут, когда же у Огневич появится ее защитник, ведь певицу продолжает преследовать сумасшедший, который делает это уже несколько лет. Мужчину до сих пор не привлекли к ответственности.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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