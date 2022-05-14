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Злата Огневич раскрыла один факт о Евровидении, который показывает всю подлость России

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 мая, 08:01
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Украинская исполнительница Злата Огневич представляла Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2013 году. Тогда она заняла третье место
Злата Огневич на примере "Евровидения" рассказала о зависти россиян
Злата Огневич на примере "Евровидения" рассказала о зависти россиян / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сегодня, 14 мая, в Турине состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", в котором выступит украинская группа Kalush Orchestra. Злата Огневич вспомнила, как девять лет назад выступала на сцене конкурса.

Тогда многие европейские страны отдали свои высокие баллы Украине, а 1 балл достался нашей стране от России. Злата решила напомнить всем этот факт, опубликовав видео в Instagram.

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Это было довольно ожидаемо, их всегда бесит наш успех, – написала Злата.

Скриншот: Instagram

В комментариях Злату поддержали ее поклонники:

Скриншот: Instagram

Напомним, по дороге в аэропорт Чикаго Злату Огневич выгнал из машины недовольный ее украинским языком водитель-расист. Злата Огневич во время войны принимает участие в благотворительных концертах для Украины по всеми миру. После своего выступления в Польше певица отправилась в тур по США.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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