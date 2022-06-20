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Злата Огневич рассказала, что делает ее 67-летний отец в горячей точке: "Это его обязанность"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 июня, 09:28
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Отец украинской певицы Леонид Бордюг находится в Харькове, который российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать
Злата Огневич рассказала, как ее отец в Харькове оперирует раненых
Злата Огневич рассказала, как ее отец в Харькове оперирует раненых / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще в начале апреля отец Златы Огневич отправился на передовую в Харькове. 67-летний мужчина по специальности военный хирург, сейчас он спасает жизнь раненых украинских воинов – оперирует и оказывает необходимую помощь.

Огневич призналась, что не уговаривала папу не ехать в находящийся под обстрелами Харьков. Напротив, она поддержала его решение.

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Артистка заявила, что очень гордится Леонидом Григорьевичем, но одновременно переживает за него.

Он решил поехать помогать. Это его обязанность, как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от папы, – поделилась звезда ТСН .

Певица с родителями
Певица с родителями / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, отец Златы Леонид Бордюг по специальности военный врач. Ранее он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета. В свое время также был хирургом Военно-Морских Сил Украины, а в последние годы – заведовал городской поликлиникой.

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Кстати, раньше Злата Огневич рассказывала, что настроение у отца – боевое, он много шутит и хорошо держится. Однако в его голосе она все равно слышит волнение. Певица также выразила надежду, что сможет поехать в Харьков с концертом для военных и там увидится с папой.

Недавно мы также писали, что 67-летний отец Тины Кароль добровольно пошел воевать на передовую. Как приняла это певица – узнайте в нашем материале.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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