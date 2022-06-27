Злата Огневич составит конкуренцию Дмитрию Комарову. Что задумала певица?

Звездная холостячка нашла себя в новой сфере. Злата планирует совсем скоро открыться фанатам с другой стороны. Чего ожидать от певицы – узнайте в материале

Злата Огневич хочет попробовать свои силы в travel-блогинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Долгое время Злата Огневич была в благотворительном туре по Европе. Несколько дней назад певица спешно вернулась в Украину и все из-за свадьбы. Правда, не своей, а младшей сестры Юлии. Этого события артистка с нетерпением ждала.

Однако Злата ненадолго задержалась на празднике сестры. Еще во время торжества Огневич внезапно убежала. Как выяснилось, артистка отправилась в Карпаты, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Реклама

Горная природа настолько заполонила сердце звезды, что она решила попробовать свои силы в тревел-блогинге. Неужели Злата посягает составить конкуренцию в этой сфере Дмитрию Комарову?!

Я подумала завести еще одну страницу (в Instagram, – Ред.), где я посвящу все горам и путешествиям. Буду также рассматривать какую-то экипировку. Когда я создам, то дам ссылку, – поделилась своими планами Огневич.

Натолкнула Злату на такую идею природа Украины, которую она за пару дней увидела.

Реклама

Я вернулась домой. Физическая усталость только сегодня стала ощущаться, сильная крепатура, но я возобновилась морально. Я ночевала в лесу, в палатке и слышала все эти звуки, разговор природы. Это очень крутые ощущения и какая у нас красивая страна, – выразилась певица.

Карпаты вдохновили Злату Огневич. Фото: скриншот Instastories

Звезда отправилась в поход по Карпатам вместе с туристическим клубом. Злата Огневич побывала на озере Несамовите, а также поднималась на высшую точку Украины – гору Говерла. Как поделилась певица, это восхождение было ее мечтой.

Сильное и удивительное место! 2061 м над уровнем моря. Осуществила давнюю мечту и хочу посвятить это восхождение особым людям — героям из АЗОВСТАЛЯ. Наши герои находятся в плену, сильные, мужественные, несгибаемые парни и девушки ждут возвращения домой, к своим родным. Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы произошло Чудо! Знаете, военные мне часто рассказывали, что на войне происходит много странных событий, когда даже рационализм предпочитает веру, – заявила певица.

Раньше Злата Огневич рассказала , что делает ее 67-летний отец в горячей точке. Еще в апреле Леонид Бордюг поехал в Харьков и до сих пор там находится.