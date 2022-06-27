Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚠ Угроза из Беларуси 💸 Дефолт России ✅ Саммит G7 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злата Огневич составит конкуренцию Дмитрию Комарову. Что задумала певица?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 15:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звездная холостячка нашла себя в новой сфере. Злата планирует совсем скоро открыться фанатам с другой стороны. Чего ожидать от певицы – узнайте в материале
Злата Огневич хочет попробовать свои силы в travel-блогинге
Злата Огневич хочет попробовать свои силы в travel-блогинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Долгое время Злата Огневич была в благотворительном туре по Европе. Несколько дней назад певица спешно вернулась в Украину и все из-за свадьбы. Правда, не своей, а младшей сестры Юлии. Этого события артистка с нетерпением ждала.

Однако Злата ненадолго задержалась на празднике сестры. Еще во время торжества Огневич внезапно убежала. Как выяснилось, артистка отправилась в Карпаты, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Реклама

Горная природа настолько заполонила сердце звезды, что она решила попробовать свои силы в тревел-блогинге. Неужели Злата посягает составить конкуренцию в этой сфере Дмитрию Комарову?!

Я подумала завести еще одну страницу (в Instagram, – Ред.), где я посвящу все горам и путешествиям. Буду также рассматривать какую-то экипировку. Когда я создам, то дам ссылку, – поделилась своими планами Огневич.

Натолкнула Злату на такую идею природа Украины, которую она за пару дней увидела.

Реклама

Я вернулась домой. Физическая усталость только сегодня стала ощущаться, сильная крепатура, но я возобновилась морально. Я ночевала в лесу, в палатке и слышала все эти звуки, разговор природы. Это очень крутые ощущения и какая у нас красивая страна, – выразилась певица.

Карпаты вдохновили Злату Огневич. Фото: скриншот Instastories

Звезда отправилась в поход по Карпатам вместе с туристическим клубом. Злата Огневич побывала на озере Несамовите, а также поднималась на высшую точку Украины – гору Говерла. Как поделилась певица, это восхождение было ее мечтой.

Сильное и удивительное место! 2061 м над уровнем моря. Осуществила давнюю мечту и хочу посвятить это восхождение особым людям — героям из АЗОВСТАЛЯ. Наши герои находятся в плену, сильные, мужественные, несгибаемые парни и девушки ждут возвращения домой, к своим родным. Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы произошло Чудо! Знаете, военные мне часто рассказывали, что на войне происходит много странных событий, когда даже рационализм предпочитает веру, – заявила певица.

Раньше Злата Огневич рассказала , что делает ее 67-летний отец в горячей точке. Еще в апреле Леонид Бордюг поехал в Харьков и до сих пор там находится.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять