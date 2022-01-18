Злата Огневич уже не скрывает, какие у нее отношения с Максом Тарапатой

Долгое время фаны Златы Огневич приписывают ей роман с финалистом реалити "Холостячка-2" Максимом Тарапатой. И вот певица решила расставить все точки над "і"

Злата Огневич сблизилась с Максом Тарапатой после финала "Холостячки-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

После финала "Холостячки-2" Злата Огневич и Максим Тарапата стали близкими друзьями – то они вместе проводят время на прогулке, то встречают в одной компании Новый год. Более того, мужчина помог певице пережить любовную драму после разрыва с победителем проекта Андреем Задворным. Неужели это больше чем дружба?!

Но похоже, что Макса и Злату действительно связывают только теплые дружеские отношения.

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Огневич и Тарапата. / Фото: Instagram

В Instagram один из фанов поинтересовался у артистки, "какие отношения с Тарапатой у нее сейчас: дружба или что-нибудь больше?". Но Огневич дала понять, что они с Максом близкие друзья.

Настоящая дружба, которая может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, как Макс крут, – написала артистка.

Скриншот Instastories/zlata.ognevich

Макс был одним из немногих мужчин на проекте, который постоянно говорил о своих чувствах к Злате. А вот после знакомства с родителями и сестрой девушки – он стал их фаворитом. Впрочем, несмотря на то, что родные Огневич видели ее будущее именно с этим мужчиной, звезда отпустила Тарапату домой в шаге от финала.

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Кстати, на днях Максим Тарапата засветился с симпатичной блондинкой в ресторане, чем и разгневал своих фолловеров.

Напомним, недавно Злата Огневич праздновала 36-летие – отметила она день рождения во время одинокого путешествия по Африке. Смотрите в материале, как ее друг креативно поздравил с праздником.