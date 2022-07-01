Злата Огневич вновь стала жертвой преследования. Певица требует от власти защиты

Артистке хорошо известно, как это быть жертвой сталкеров. Даже во время войны за ней следят неизвестные мужчины. На этот раз Злата тоже не стала молчать

Злата Огневич знает кто такие сталкеры не понаслышке / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало этого года оказалось непростым для Огневич. 36-летнюю певицу преследовал и угрожал убить Вадим Лебедь. Он называл себя ее и ревновал без причин. Так как Злата с ним никогда не состояла в отношениях. Тогда полиция задержала неадекватного сталкера.

Вадим Лебедь угрожал Злате Огневич расправой / Фото: Facebook/Вадим Лебедь

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На этот раз в квартиру певицы пришел неизвестный ей мужчина. Представился Андреем Ткаченко и начал, по словам Огневич, что-то потребовать. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Очередной преследователь. Я сказала что вызываю полицию. Он замолчал и ушел, – сказала Злата.

По словам Огневич, такие случаи происходят из-за свободного доступа в Сети информации о любом гражданине Украины. Этим пользуются злоумышленники и преследуют того или иного человека. И кто знает, вернется ли Андрей Ткаченко к певице на следующий день или через неделю. Поэтому Злата обратилась к органам власти с просьбой поменять законодательство.

Публичные люди и информация где оне проживают должны быть под защитой , – подытожила Огневич.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что Злата планирует составить конкуренцию популярному телеведущему Дмитрию Комарову.