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Злата Огневич ввела в ступор фанатов, выставив фото с мужчиной: Что за спойлер?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
15 ноября, 17:30
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На своей странице в Instagram Злата Огневич разместила фото, на котором запечатлена влюбленная пара. Мужчина на снимке напомнил всем участника шоу "Холостячка-2" Дмитрия Шевченко
Злата Огневич опубликовала фото-спойлер с "победителем" "Холостячки-2"
Злата Огневич опубликовала фото-спойлер с "победителем" "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Дмитрий чуть не вылетел из шоу в прошлом выпуске, но все же остался и продолжил борьбу за сердце Златы. Он является любимцем многих поклонников шоу "Холостячка-2".

Кстати, узнайте также, кто покинул шоу "Маска" в прошлом выпуске. Было рассекречено, кто скрывался в костюме Совеня.

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После того, как Злата опубликовала фото, на котором запечатлена целующаяся пара, подписчики сразу же стали писать о том, что мужчина на фото похож на Дмитрия и обвинили Огневич в том, что она "проспойлерила" финал шоу.

К слову, в описании к фото Злата опубликовала трогательный текст о любви и двух родственных душах.

Скриншот: Instagram

Вот, что писали поклонники:

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  • "Почему он так на Диму похож?"
  • "Это вы и Дима!"
  • "Интересно, кто на фото. Похож на Диму."
  • "Дима и Злата."
  • "Ну такой спойлер, зачем?"
  • "Это вы и Дима, теперь известно, кто станет победителем шоу."
Скриншот: Instagram

Более внимательные подписчики сообразили, что на кадре на самом деле не Злата (и точно не Дмитрий). Огневич просто опубликовала чужое фото.

Скриншот: Instagram

До финала осталось не так много времени, поэтому совсем скоро мы узнаем, кто завоевал сердце Холостячки и осталась ли пара вместе.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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