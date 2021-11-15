Злата Огневич ввела в ступор фанатов, выставив фото с мужчиной: Что за спойлер?

На своей странице в Instagram Злата Огневич разместила фото, на котором запечатлена влюбленная пара. Мужчина на снимке напомнил всем участника шоу "Холостячка-2" Дмитрия Шевченко

Злата Огневич опубликовала фото-спойлер с "победителем" "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Дмитрий чуть не вылетел из шоу в прошлом выпуске, но все же остался и продолжил борьбу за сердце Златы. Он является любимцем многих поклонников шоу "Холостячка-2".

Кстати, узнайте также, кто покинул шоу "Маска" в прошлом выпуске. Было рассекречено, кто скрывался в костюме Совеня.

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После того, как Злата опубликовала фото, на котором запечатлена целующаяся пара, подписчики сразу же стали писать о том, что мужчина на фото похож на Дмитрия и обвинили Огневич в том, что она "проспойлерила" финал шоу.

К слову, в описании к фото Злата опубликовала трогательный текст о любви и двух родственных душах.

Скриншот: Instagram

Вот, что писали поклонники:

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"Почему он так на Диму похож?"

"Это вы и Дима!"

"Интересно, кто на фото. Похож на Диму."

"Дима и Злата."

"Ну такой спойлер, зачем?"

"Это вы и Дима, теперь известно, кто станет победителем шоу."

Скриншот: Instagram

Более внимательные подписчики сообразили, что на кадре на самом деле не Злата (и точно не Дмитрий). Огневич просто опубликовала чужое фото.

Скриншот: Instagram

До финала осталось не так много времени, поэтому совсем скоро мы узнаем, кто завоевал сердце Холостячки и осталась ли пара вместе.

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