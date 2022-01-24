Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злате Огневич угрожает расправой неадекватный преследователь: видео

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 09:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У Златы Огневич появился неадекватный "поклонник", который ее преследует и грозится убить исполнительницу, если та еще раз появится на телевидении
Злату Огневич преследует неадекватный мужчина
Злату Огневич преследует неадекватный мужчина / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич, которая недавно показала в Сети свое детское фото, стала жертвой преследований.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила видео, на котором неадекватный мужчина преследует ее на авто и высказывает множество угроз.

Реклама

В следующий раз побачу по телевизору я тебя завалю, поняла на***, или папу, поняла? Я тебе серьезно говорю, – заявил в видео мужчина.

Опасаясь за свою жизнь, Огневич решила поделиться сложившейся ситуацией с поклонниками и привлечь внимание правоохранителей и властей к своей проблеме.

Как оказалось, преследователь уже около трех лет следит за Златой, по словам Огневич, его зовут Вадим Лебедь. Певица призналась, что уже не раз обращалась в правоохранительные органы, но никакого результат это не дало.

Реклама

Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация— это также один из видов насилия, – написала взволнованная Огневич.

В публикации певица также обратилась к действующему мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, 12 января у Златы Огневич был день рождения. По случаю 36-летия певицы, мы рассказали о ее трансформации после "Холостячки-2"

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять