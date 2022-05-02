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Злату Огневич до сих пор преследует сумасшедший маньяк – певица просит помочь ей

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 17:51
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Неадекватный "поклонник" артистки никак не оставит ее в покое
Певица говорит, что дело ее сталкера не расследуется из-за войны
Певица говорит, что дело ее сталкера не расследуется из-за войны / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зимой Злата Огневич рассказывала, что уже около трех лет за ней следит мужчина Вадим Лебедь. Он угрожал расправой, а также постоянно писал ей в соцсетях. Звезда сняла преследователя на видео и выложила в Сеть с просьбой защитить ее.

После публичной огласки Злата Огневич в очередной раз заявила на мужчину в полицию. Правоохранители открыли против преследователя уголовное производство , а затем задержали его.

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Впрочем, сейчас певица у Instastories призналась, что преследование продолжается, а дело сталкера не расследуется.

Скриншот Instastories

Вот сегодня он (преследователь, – Ред.) снова появился в жилом комплексе где я живу. Я выезжала с парковки. Я не буду показывать вам это видео, потому что у меня просто нет сил. Из-за того, что сейчас война, этим делом никто пока не может заняться, – поделилась артистка.

Также Огневич показала скрин переписки, где неадекватный мужчина оскорбляет ее. Как добавила Злата, преследователь постоянно ей пишет и не дает покоя.

Скриншот Instastories

Как выяснилось, этот мужчина работает таксистом в компании BOLT. Злата Огневич попросила как можно скорее уволить Вадима, потому что он опасен.

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Скриншот Instastories

У меня просьба к службе такси BOLT. У вас работает Вадим Лебедь, пожалуйста увольте его. А всем, кто заказывает это такси BOLT – будьте осторожны, потому что он душевнобольной человек. Я просто вас предупредила. Я очень надеюсь, что это сообщение увидят люди, управляющие службой такси BOLT. Я верю в вашу человечность и надеюсь на вашу помощь мне как женщине, у которой просто нет защиты и нет выхода из этой ситуации, – добавила артистка.

Но все же Злата убеждена, что в будущем она обязательно доведет это дело до конца.

Напомним, недавно Злата Огневич поделилась планами на будущее после победы Украины в войне. Певица намекнула на создание семьи.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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