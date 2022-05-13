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Злату Огневич выгнал из такси водитель-расист

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 08:01
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Украинскую певицу по дороге в аэропорт Чикаго выгнал из машины недовольный ее украинским языком водитель-расист

Злата Огневич во время войны принимает участие в благотворительных концертах для Украины по всеми миру. После своего выступления в Польше певица отправилась в тур по США.

Один из концертов у Огневич прошел в Чикаго, где ее ждал неприятный сюрприз, о котором она с ужасом рассказала в Instagram.

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После концертов в Чикаго певица должна была перелететь в другой штат, но едва не опоздала на рейс из-за неадекватного таксиста. Водитель выгнал Злату и ее попутчиков из-за украинского языка!

Скриншот – instagram.com/zlata.ognevich

Как рассказала Огневич, они ехали в машине и разговаривали между собой на родном языке, но спустя 10 минут поездки, таксист остановил машину и потребовал пассажиров выйти, потому что больше не хочет слушать их "конченный украинский".

Мы спросили у него: "Вы что расист?". На что он ответил: "Да, я расист. Я вас ненавижу! Вы себя неприлично ведете – в присутствии меня, американца, общаетесь своим недостойным языком". Я в шоке, ни в одной стране мира со мной такого не было, – поделилась эмоциями Злата.

Скриншот – instagram.com/zlata.ognevich

К счастью, украинская певица и ее команда распрощались с неуравновешенным водителем и доехали до аэропорта на другом авто с адекватным таксистом.

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Ранее Злата Огневич намекнула, что ее сердце уже занято загадочным постом в Instagram.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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