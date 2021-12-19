Зрители Детского Евровидения в восторге от украинки Елены Усенко – смотрите выступление

Елена Усенко в этом году получила право представлять нашу страну на вокальном конкурсе во Франции. Зрители похвально оценили ее выступление

Елена Усенко выступила на "Детском Евровидении" во Франции / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Сегодня во Франции проходит финал международного музыкального конкурса "Детское Евровидение". Участники поочередно выходят на сцену, чтобы исполнить свои песни.

Украинка Елена Усенко с песней "Важіль" уже выступила перед многотысячной публикой.

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Зрители оценили старания Лены:

Независимо от того, сколько баллов она получит – это настоящий победитель!

У меня мурашки по всему телу. Она определенно получает мой голос.

Мне нравится, насколько уверенно она выглядит и ведет себя.

Лучшая песня, лучшая девушка, лучшее выступление и голос!

Ей принадлежит эта сцена.

Скриншот: YouTube

В этом году украинцы смогут проголосовать за представительницу своей страны. Онлайн-голосование пройдет в два этапа на сайтах jesc.tv и vote.junioreurovision.tv.

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Первое окно для голосования, которое началось еще в пятницу, 17 декабря, закрыли сегодня, в 16:59, перед началом прямой трансляции шоу. Второе окно для голосования откроется после последнего выступления 19 декабря и продлится около 15-30 минут.

Недавно мы взяли у Елены Усенко интервью, в котором расспросили ее о трудностях в подготовке к "Детскому Евровидению".