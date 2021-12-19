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Зрители Детского Евровидения в восторге от украинки Елены Усенко – смотрите выступление

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
19 декабря, 19:02
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Елена Усенко в этом году получила право представлять нашу страну на вокальном конкурсе во Франции. Зрители похвально оценили ее выступление
Елена Усенко выступила на "Детском Евровидении" во Франции
Елена Усенко выступила на "Детском Евровидении" во Франции / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Сегодня во Франции проходит финал международного музыкального конкурса "Детское Евровидение". Участники поочередно выходят на сцену, чтобы исполнить свои песни.

Украинка Елена Усенко с песней "Важіль" уже выступила перед многотысячной публикой.

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Зрители оценили старания Лены:

  • Независимо от того, сколько баллов она получит – это настоящий победитель!
  • У меня мурашки по всему телу. Она определенно получает мой голос.
  • Мне нравится, насколько уверенно она выглядит и ведет себя.
  • Лучшая песня, лучшая девушка, лучшее выступление и голос!
  • Ей принадлежит эта сцена.
Скриншот: YouTube

В этом году украинцы смогут проголосовать за представительницу своей страны. Онлайн-голосование пройдет в два этапа на сайтах jesc.tv и vote.junioreurovision.tv.

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Первое окно для голосования, которое началось еще в пятницу, 17 декабря, закрыли сегодня, в 16:59, перед началом прямой трансляции шоу. Второе окно для голосования откроется после последнего выступления 19 декабря и продлится около 15-30 минут.

Недавно мы взяли у Елены Усенко интервью, в котором расспросили ее о трудностях в подготовке к "Детскому Евровидению".

Марина Григоренко
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