Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Зрители шоу "Маска" увидят новую VIP-гостью – на сцену выйдет очаровательная Пальчика

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шоу "Маска" продолжает удивлять зрителей оригинальными образами и необычными костюмами участников. Поклонники программы познакомятся с первой приглашенной маской
В шоу "Маска" придет новая гостья
В шоу "Маска" придет новая гостья / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эту субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале "Украина" выйдет шестой выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении и во всем мире шоу "МАСКА". На сцену масштабного проекта выйдет VIP-гостья – певчая и невероятно болтливая Пальчика, которая очарует детективов своим нежным голосом и оригинальным образом. Звездный детектив Оля Полякова предположит, что там спряталась певица Jerry Heil. Неужели это так?

Пальчика – это маска народной детской любви, эскиз которой нарисовал юный поклонник гипершоу. Она была воспроизведена дизайнерами "МАСКИ" до мелочей, и теперь эта героиня готова поражать зрителей своим талантом.

Реклама

"Привет всем поклонникам загадок! Давайте знакомиться, я – Пальчика. Я готова путать и интриговать и, как вы уже поняли, мне совсем несложно будет обвести вас вокруг пальца, – смеясь, обратится к зрителям Пальчика в эфире канала "Украина". – Надеюсь, вы не будете тыкать пальцем в небо, разгадывая меня".

Новую маску создавали по детским рисункам
Новую маску создавали по детским рисункам / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новая героиня зажжет на сцене шоу "МАСКА" с песней Mercy британской исполнительницы Duffy. Ее голос покажется звездным детективам очень знакомым.

"Это Jerry Heil! – воскликнет Оля Полякова. – Наконец, это уже точно она!"

Зрители увидят VIP-маску Пальчику в субботу
Зрители увидят VIP-маску Пальчику в субботу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Имя Jerry Heil звучит в гипершоу "МАСКА" чуть ли не в каждом эфире, так что детективы уже очень заждались ее. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, Оля поинтересуется у участницы, заканчивала ли она дирижерско-хоровое отделение в музыкальном училище. Что ответит Пальчика? Действительно ли в этом образе замаскировалась Jerry Heil? И какой новый детектив в шестом эфире будет помогать звездной пятерке?

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "МАСКА" в эту субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале "Украина".

Читай другие новости о шоу "Маска":

Реклама

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять