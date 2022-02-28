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Наталья Васько обвенчалась с любимым в решающее время борьбы с "рашистским нашествием" (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 22:24
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Украинская актриса, без которой не обходится ни один популярный сериал, 28 февраля стала женой своего избранника Андрея Шестова
Актриса Наталья Васько сегодня стала женой своего любимого Андрея Шестова.
Актриса Наталья Васько сегодня стала женой своего любимого Андрея Шестова. / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

49-летняя Наталья Васько объявила о венчании с бизнесменом Андреем Шестовым в Instagram . На мероприятии присутствовали только близкие пары.

Артистка объяснила, почему они решили сделать этот важный шаг именно сейчас, во время войны в Украине, которую начала РФ. Также она поделилась трогательными фото.

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Мы с Андреем сегодня обвенчались! В это решающее время борьбы за Волю и Независимость от рашистского нашествия хочу быть сердцем, душой и духом с тобой, мой любимый!, – написала Васько.

Наталья Васько – украинская актриса кино, театра и телевидения, телеведущая. Снималась в таких проектах: "Гнезда горлицы", "Круты 1918", "Крепостная", "Доброволец" и другие. В 1997 году у артистки родилась дочь Юлия.

Восемь лет актриса встречалась с бизнесменом Андреем Шестовым. В одном из интервью Васько признавалась, что любимый неоднократно ей делал предложение, но влюбленные не могли пожениться из-за конфликта Андрея с экс-женой. Бывшая Шестова утверждала, что Наталья забрала мужа из семьи, из-за нее дети остались без отца, а сам Андрей не дает денег на наследников. Чем закончился конфликт – неизвестно. Но пара таки смогла соединить свои сердца в столь тяжелое время. Любовь победит зло

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Уже пятый день украинская армия обороняет нашу страну от захватчиков. В то же время, украинские звезды вовсю поддерживают Украину, призывая оккупантов к прекращению войны. В частности, Александра Зарицкая в слезах обратилась к гражданам России и Белоруссии.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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