Звезда Лиги Смеха Марк Куцевалов впервые признался, что у него есть сын (видео)

Человек с самым нестандартным чувством юмора на украинской комик-сцене Марк Куцевалов из команды "Прозрачный гонщик" рассказал, что впервые стал отцом в возрасте 19 лет

Марк Куцевалов признался, что у него есть сын / Фото: YouTube

О том, что у Марка есть ребенок, знали, наверное, только самые близкие. Куцевалов впервые признался в этом в интервью с Анатолием Анатоличем.

По словам артиста, тема семьи – очень личное для него, потому он не выставляет это на всеобщее обозрение. Сейчас Марку 26 лет, а его сыну – 7.

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С мамой ребенка Куцевалов не вместе, но "эксы" поддерживают хорошие отношения. Несмотря на то, что Марк живет в Киеве, он старается часто приезжать к сыну в Черноморск.

Это (завести ребенка – ред.) было взвешенное, запланированное решение, – объяснил Марк Куцевалов.

При этом комик подчеркнул, что не стоит спешить с рождением детей, потому что в мире их и так очень много. "Не спешите, много раз подумайте. Я хорошо подумал", – сказал Марк.

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Кто такой Марк Куцевалов

Марк родом из Черноморска. Ему 26 лет. Он стендап-комик и сценарист, выступает под сценическим именем Прозрачный гонщик.

Известность к Марку пришла после участия в "Лиге Смеха". Артиста называют самым неординарным юмористом и импровизатором.

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