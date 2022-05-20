Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Звезда "МастерШефа" Лиза Глинская вышла замуж спустя почти год после помолвки (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 20:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для знаменитого украинского кондитера этот брак стал вторым. Глинская разместила несколько фото с возлюбленным в соцсети
Лиза Глинская вышла замуж во второй раз
Лиза Глинская вышла замуж во второй раз / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

На своей странице в Instagram Лиза, которая обручилась в июне 2021 года, опубликовала фото в голубом платье-вышиванке и венке цветов украинского флага.

Вопреки всему. Люблю @bolshakov3764, – подписала публикацию Глинская.

Лиза Глинская вышла замуж во второй раз
Лиза Глинская вышла замуж во второй раз / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Реклама

В комментариях к публикации Лизу поздравили ее близкие и подписчики.

Мужа Лизы Глинской зовут Максим Большаков
Мужа Лизы Глинской зовут Максим Большаков / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Мужа Лизы зовут Максим Большаков. Мужчина родом из Запорожья. Известно, что у него есть сын от первого брака. К слову, когда Лизе было 25 лет, она впервые готовилась стать матерью. Однако случилась трагедия – из-за врачебной ошибки ребенок родился мертвым. После этого Глинская развелась с мужем.

Реклама

Именно кулинария помогла Лизе пережить этот ужасный период. В 2012 году девушка победила в шоу "МастерШеф-2". В том же году прошла курс в известной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Позже Лиза выпустила несколько кулинарных книг и стала судьей шоу "МастерШеф-9" и "МастерШеф. Профессионалы".

Напомним, сестра Ким Кардашьян вышла замуж за музыканта, выжившего в авиакатастрофе.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять