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Звезда сериала "Кто ты?" ходит с сыном в общественную баню: "Мне отдельно ничего не нужно"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 21:43
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На телеканале "Украина" идет показ сериала "Кто ты?" режиссера Анатолия Матешко. Зрителей ждут 8 запутанных детективных историй
Антон Батырев с сыном Добрыней
Антон Батырев с сыном Добрыней / Фото: Instagram

Одну из главных ролей в страстном детективе исполнил популярный актер Антон Батырев, который рассказал нам не только об этой киноработе, но и о своей жизни.

Как и его герой в сериале, Антон всегда пропускает все истории через себя. При этом актер очень легко относится к критике и старается прислушиваться даже к негативным отзывам.

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Все-таки это моя профессия. И благодаря съемкам я востребован, узнаваем, у меня есть предложения, я могу сводить ребенка на самые крутые аттракционы, – рассказывает Батырев.

К слову об развлечениях с сыном, как оказалось, звезда украинских сериалов часто посещает общественную баню и берет туда своего наследника.

Мы с сыном ходим в общественную баню… Я не из тех людей, которые соглашаются только на VIP-сауну. Мне отдельно ничего не нужно, – признался актер.

Сын Батырева Добрыня уже достаточно взрослый парень. Мать мальчика, Екатерина, была первой супругой актера, но в скоре они развелись.

Сейчас отец и сын поддерживают достаточно теплые и дружеские отношения, а также стараются проводить больше свободного времени вместе.

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Антон Батырев в сериале "Кто ты?"
Антон Батырев в сериале "Кто ты?" / Фото: kanalukraina.tv

Ранее исполнительница главной роли в сериале "Надежда" Анастасия Панина призналась, что очень похожа на свою героиню.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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