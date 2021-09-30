Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов

Måneskin в Украине

Реюнион года

Insta-развод

Парень Алены

Royals на Бонде

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Звезда сериала Люся Интерн призналась, что супруг бил ее ногами. Развод – в процессе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 12:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лиза Зайцев в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, как решилась уйти от абьюзера
Лиза Зайцева рассказала о разводе с мужем
Лиза Зайцева рассказала о разводе с мужем / Фото: Скриншот из YouTube

Друзья познакомили звезду сериала "Люся Интерн" с будущим супругом, который был старше нее на пять лет. Роман развивался стремительно. Через неделю после знакомства они стали жить, а поженились спустя три года отношений.

В программе "Зірковий шлях" Лиза Зайцева призналась, что с насилием со стороны избранника столкнулась еще до свадьбы. Он очень сильно ее контролировал. Лизе постоянно приходилось оправдываться перед ним. Также он поднимал на актрису руку и бил ногами.

Реклама

Но Лиза никому не рассказывала о происходящем.

Ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим. И все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего, – сказала актриса.

Лиза Зайцева
Лиза Зайцева / Фото: instagram.com/stereoolizaa

Уйти от мужа она решилась только спустя пять лет отношений. Год назад, пока его не было дома, она собрала вещи и сбежала к лучшей подруге.

Это было очень трудно. Потому что это наша общая квартира и я из нее ушла. У меня были пустые карманы, – призналась Зайцева.

Реклама

У пары еще были долги, с которыми пришлось расплачиваться актрисе.

Она призналась, что супруг еще долго ее преследовал. Подать на развод девушка решилась только через год – этим летом в июне. Их бракоразводный процесс и раздел имущества продолжается до сих пор.

Реклама

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять