Звезда сериала Люся Интерн призналась, что супруг бил ее ногами. Развод – в процессе

Друзья познакомили звезду сериала "Люся Интерн" с будущим супругом, который был старше нее на пять лет. Роман развивался стремительно. Через неделю после знакомства они стали жить, а поженились спустя три года отношений.
В программе "Зірковий шлях" Лиза Зайцева призналась, что с насилием со стороны избранника столкнулась еще до свадьбы. Он очень сильно ее контролировал. Лизе постоянно приходилось оправдываться перед ним. Также он поднимал на актрису руку и бил ногами.
Но Лиза никому не рассказывала о происходящем.
Ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим. И все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего, – сказала актриса.
Уйти от мужа она решилась только спустя пять лет отношений. Год назад, пока его не было дома, она собрала вещи и сбежала к лучшей подруге.
Это было очень трудно. Потому что это наша общая квартира и я из нее ушла. У меня были пустые карманы, – призналась Зайцева.
У пары еще были долги, с которыми пришлось расплачиваться актрисе.
Она призналась, что супруг еще долго ее преследовал. Подать на развод девушка решилась только через год – этим летом в июне. Их бракоразводный процесс и раздел имущества продолжается до сих пор.
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