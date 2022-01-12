Звезда сериала "Надежда" Анастасия Панина призналась, что очень похожа на свою героиню

Актриса Анастасия Панина, которая недавно рассказала сайту "Сегодня", как готовилась к роли врача, признается, что очень симпатизирует своей героине Надежде.
Мы во многом похожи. Мне нравится ее характер, ее профессионализм, тайна, ее стремления и в жизни, и в профессии. Невероятная, тонкая, противоречивая натура, с обостренным чувством справедливости и с огромным спросом к себе и к своим поступкам. Таким людям, конечно, не просто в жизни, – делится актриса.
Для работы в кадре Анастасия овладела навыками настоящего хирурга: как пользоваться медицинским инструментарием и не только.
Панина уверена, выстоять в мужской профессии ее героине помогает профессионализм и интуиция.
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Хирургия по большей части мужская профессия, а тут весь коллектив к моей героине прислушивается, потому что помимо высоких профессиональных качеств она обладает еще и интуицией. За несколько секунд она может оценить клиническую картину и принять верное решение, она ни разу не ошиблась ни в постановке диагноза, ни в ходе операции, когда все решают доли секунды, – рассказала Анастасия Панина.
О чем будет сериал?
Главная героиня сериала "Надежда" – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким (актер Алексей Нагрудный).
Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания. Как сложится история о становлении женщины-хирурга в сложной мужской профессии и найдет ли она свою любовь, станет известно на телеканале "Украина".
Смотрите сериал "Надежда" в эфире канала "Украина" с 17 января.
А пока сериал "Надежда" еще не вышел на телеэкраны, предлагаем вам посмотреть обзор украинско-хорватского проекта "Зломовчання" с Ксенией Мишиной в главной роли.