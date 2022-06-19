Звезда сериала Школа Лиза Василенко извинилась перед украинцами за свою зраду: "Я готова нести наказание"

В 2021 году Лиза Василенко уехала строить карьеру в Россию. Сейчас же блогер жалеет за свои поступки

Лиза Василенко пожалела о сказанных словах про Украину / Фото: Скриншот из видео

В прошлом году уроженка Днепра Лиза Василенко переехала в Москву. Тогда же она дала интервью YouTube-каналу "Пушка", где заявила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине". После этих слов девушка оказалась в базе "Миротворца" за участие в информационных провокациях страны-агрессора против Украины.

Скриншот "Миротворец"

После начала полномасштабной войны РФ против Украины артистка осознала – она совершила большую ошибку. В интервью Рамине Эсхакзай Василенко объяснила, что неправильно тогда высказалась, и это плохо обернулось против нее. Но Лиза не оправдывается, она готова нести ответственность за сказанное.

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Мне стыдно, я понесла определенный хейт. Этот хвост тянется за мной в течение года. Всю суть той фразы я поняла только тогда, когда это началось (война, – Ред.). Я прошу прощения, стыдно очень и жалко. Мои приоритеты очень изменились. Я уже другая Лиза, не та, что была год назад, а с другими мыслями, понятиями. Мы все совершаем ошибки, но я готова нести наказание, если это потребуется, – заявила блогер.

Скриншот YouTube-канал

Лиза Василенко также объяснила, что будучи в РФ после 24 февраля, она ходила на антивоенные митинги, откуда постилась видео в Instagram, чтобы ее фолловеры видели, что происходит.

Я отказалась от всего, денег, рекламы в РФ. Для меня все исчезло, когда началась война. Никогда больше, – отметила артистка.

Вскоре Лиза Василенко решила вылететь из России в Турцию. Она припоминает, что с собой взяла около 8 тысяч долларов.

Более того, Василенко призналась Рамине, что она создала OnlyFans (сервис, где люди предоставляют эксклюзивный и разный контент за платную подписку, – Ред). Там девушка зарабатывает деньги. Некоторые средства из своего заработка она отправляет на волонтерство.

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Родители блогера находятся в Днепре. По словам Лизы, они пока не планируют никуда ехать и "до последнего будут в Украине". Сама артистка успела уже пожить во Франции и Испании, а сейчас находится в Чехии.

Раньше мы писали о том, как команда Ксении Собчак опозорилась через звезду "Школы" Лизу Василенко.

Напомним, недавно Рамина Эсхакзай подняла вопрос языка из-за чего наткнулась на хейт.