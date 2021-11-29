Звезда "Сватов" Анна Кошмал отдохнула с маленьким сыном и мужем в горах: трогательное фото

Актриса хоть активно ведет страницы в соцсетях, но почти не публикует фото с мужем и сыном. Однако недавно артистка сделала поклонникам неожиданный сюрприз

Анна Кошмал показала фото сына Михаила. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Уже долгое время Анне Кошмал, которая летом впервые поделилась редким фото сына, удается скрывать от публики своих любимых мужчин. Однако сейчас знаменитость показала снимки с сыном Михаилом, которому уже три года.

Так, 27-летняя актриса вместе с семьей ездила на уикенд в горы, вероятно это Карпаты. Анну с ее сыном сфотографировали во время прогулки.

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Анна Кошмал и Миша. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звездная мама вместе с ребенком позировали на фоне красивых пейзажей в теплых курточках, и это не удивительно, ведь на улице почти зима. Также в руках у мальчика был детский зонтик.

Анна Кошмал с сыном на фоне гор. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

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Артистка обнародовала фото в Instagram. Так, она показала невероятный горный пейзаж и подписала пост: "Это есть любовь".

Звезда "Сватов" на отдыхе с семьей. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса и ее трехлетний сын. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

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Более того, в Instastories Кошмал опубликовала кадр, как ее любимый нес на плечах сына, поднимаясь в горы. Однако лица мужчины здесь не видно.

Муж Анны вместе с сыном. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Конечно, поклонники "засыпали" знаменитость комплиментами и не смогли не вспомнить ее героиню из сериала "Сваты":

Всегда смотрю "Сваты" и просто не понимаю, что у тебя есть ребенок. Ведь когда-то ты сама была маленькой)

Так "Сваты" уже прабабушки и прадедушки.

Такие счастливые.

Какие фото!

Фото: скриншот instagram/smorkovkina

Кратко об актрисе

Анна Кошмал родом из Киева. В детстве занималась хореографией. Параллельно посещала музыкальную школу.

Училась в Киевском эстрадно-цирковом училище. Получила популярность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты".

Актриса Анна Кошмал / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также звезда снималась в таких проектах: "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Деревня на миллион", "Папик" и другие.

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не называет имени мужчины, известно только, что он бизнесмен. В 2018 году у супругов родился сын.

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