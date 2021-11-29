Звезда "Сватов" Анна Кошмал отдохнула с маленьким сыном и мужем в горах: трогательное фото

Уже долгое время Анне Кошмал, которая летом впервые поделилась редким фото сына, удается скрывать от публики своих любимых мужчин. Однако сейчас знаменитость показала снимки с сыном Михаилом, которому уже три года.
Так, 27-летняя актриса вместе с семьей ездила на уикенд в горы, вероятно это Карпаты. Анну с ее сыном сфотографировали во время прогулки.
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Звездная мама вместе с ребенком позировали на фоне красивых пейзажей в теплых курточках, и это не удивительно, ведь на улице почти зима. Также в руках у мальчика был детский зонтик.
Артистка обнародовала фото в Instagram. Так, она показала невероятный горный пейзаж и подписала пост: "Это есть любовь".
Более того, в Instastories Кошмал опубликовала кадр, как ее любимый нес на плечах сына, поднимаясь в горы. Однако лица мужчины здесь не видно.
Конечно, поклонники "засыпали" знаменитость комплиментами и не смогли не вспомнить ее героиню из сериала "Сваты":
- Всегда смотрю "Сваты" и просто не понимаю, что у тебя есть ребенок. Ведь когда-то ты сама была маленькой)
- Так "Сваты" уже прабабушки и прадедушки.
- Такие счастливые.
- Какие фото!
Кратко об актрисе
Анна Кошмал родом из Киева. В детстве занималась хореографией. Параллельно посещала музыкальную школу.
Училась в Киевском эстрадно-цирковом училище. Получила популярность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты".
Также звезда снималась в таких проектах: "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Деревня на миллион", "Папик" и другие.
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не называет имени мужчины, известно только, что он бизнесмен. В 2018 году у супругов родился сын.
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