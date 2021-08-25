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Валерий Меладзе будет оценивать участников шоу "Співають всі!"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
25 августа, 12:02
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В субботу, 28 августа, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет второй выпуск масштабного талант-шоу "Співають всі!". В этот раз к "сотне" звездных экспертов присоединится популярный певец Валерий Меладзе
Валерий Меладзе на шоу "Співають всі"
Валерий Меладзе на шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба

Грандиозное шоу "Співають всі!", на котором выбрали первых финалистов, не перестает удивлять своим масштабом. Стало известно, что место возле капитана звездной "сотни" Натальи Могилевской в новом выпуске проекта займет Валерий Меладзе. Сам артист признается – для него участие в шоу стало интригующим и интересным экспериментом.

Должен признаться, я немного волнуюсь, потому что буду сидеть в самой гуще украинского шоу-бизнеса и вокруг меня будут одни звезды. Это мощная энергия, и в ней мне предстоит находиться целый день – это очень интересно! Ну и, конечно, когда-то наши места должны будут занять другие ребята, скорее всего, во время этого шоу будут определены их имена, – рассказал Валерий Меладзе на съемочной площадке шоу "Співають всі!"

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Также артист отметил, каким образом будет оценивать участников и на что в первую очередь обратит внимание.

Я буду максимально объективен! Бывает так, что по телу бегут мурашки, и ты понимаешь, что тебя цепляет – в этом случае не важно, как человек поет и насколько хорошо у него это получается. А иногда – включаешь профессионализм и судишь с точки зрения того, как чисто человек спел, как резонировал. Но также нужно понимать, что ребята волнуются. Я все это буду учитывать, потому что главное – никого не обидеть, – поделился артист.

Валерий Меладзе будет оценивать выступления участников на шоу "Співають всі!"
Валерий Меладзе будет оценивать выступления участников на шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 28 августа, в 21:00 на телеканале "Украина".

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Подробнее о первом выпуске "Співають всі" смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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