Звонки в два часа ночи и отношения с Цыбульской: SLAVIA раскрыла секреты развода с DZIDZIO

SLAVIA ранее уже рассказывала, что супруг был против ее сольной карьеры. Она готова была ездить с ним на гастроли, но он не разрешал.
Ярослава (настоящее имя певицы) допускала, что Дзидзьо не хотел, чтобы она с ним ехала, потому что у него могли быть какие-то другие женщины, поклонницы. Однако знать об этом она не хочет.
Я спрашивала, что это за звонки, почему звонят ночью, в два часа ночи. Он говорит: "У нас дела, мы что-то там вместе организовываем", – призналась SLAVIA в эксклюзивном интервью для "Зіркового шляху".
Несмотря на ее догадки о возможных романах Михаила, сам бы он никогда ей в таком не признался, считает Славия.
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Кто был инициатором развода
Кстати первой поставить точку в их браке с Михаилом решила именно Славия.
На самом деле я сказала: "Дальше я сама"... Мужчина никогда не уйдет из семьи. Мужчина должен почувствовать, что он потерял семью. Так и случилось. Он после съемок клипа "Я тебе не мамка" забрал меня домой, был очень расстроен и сказал: "Все, ты ушла, я тебя потерял", – вспоминает артистка.
Слухи о романе с Цыбульской
Многие поклонники Оли Цыбульской считают, что у нее с DZIDZIO романтические отношения. СМИ также активно писали, что между Славией и Олей Цыбульской произошел конфликт на фоне новостей о разводе первой.
Тогда Цыбульская намекала, что ее травят в соцсетях из-за SLAVIA.
Она сказала в интервью, что на нее со всех сторон упал какой-то хейт, что все ей писали негатив. И она намекнула на меня. Сделала это очень хитро. Она не сказала мое имя, просто сказала – догадайтесь... Никогда я ей ничего плохого не делала, не писала, не было у нас никаких конфликтов, – призналась Ярослава.
Она добавила, что сама заставляла мужа к общаться с Олей Цыбульской! Однако певец такого желания никогда и не имел.
Не хотел почему-то. Не знаю почему... На самом деле они не общались все эти годы так как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу так, издалека, на "вы", как говорится. Она в личном разговоре с ним держится очень терпимо. Лишь когда выходит на сцену, на камеру, она позволяет себе все, что попало, – ошарашила признанием SLAVIA.
Что известно о браке DZIDZIO и SLAVIA
- Михаил и Ярослава познакомились в студенческие годы. Вместе начинали музыкальную карьеру – пели в одной группе "Друзі". Но все изменилось, по словам Ярославы, после появления нового проекта – DZIDZIO.
- Как признавалась экс-супруга DZIDZIO, он не хотел, чтобы в их семье были две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также SLAVIA обвиняла DZIDZIO в нежелании иметь детей и намекала на его измены.
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